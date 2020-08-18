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18.08.2020 19:26
Рубрика: Происшествия

Тайна "Барыни"

Спасатели продолжают искать пропавшую яхту
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(8237)
Спасатели МЧС России по Хабаровскому краю продолжают искать пропавшую парусную яхту "Барыня". На ее борту находились 3 человека. С помощью авиаразведки морской акватории удалось обнаружить тела двух пассажиров. Теперь с вертолетов пытаются найти тело капитана и само судно.

Известно, что в конце июля "Барыня" отправилась по маршруту поселок Нельма - город Советская Гавань. 31 июля яхта, находясь в акватории Татарского пролива, перестала выходить на связь и впоследствии не прибыла в порт назначения.

Фото: iStock
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Но сигналов SOS с борта не поступало. Спасатели не исключают, что негативные события могли развиваться стремительно. Известно, что в это время на море был шторм.

- При поступлении сообщения о происшествии дежурным капитаном Сахалинского морского спасательного координационного подцентра было организовано оповещение проходящих в этом районе судов для проведения попутного поиска. Экипаж вертолета Ми-8 и спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России осмотрели с воздуха около 660 квадратных километров береговой линии и водной глади между поселками Светлая и Терней. Поиски результатов не дали, - cообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Страшную находку удалось сделать местным жителям Тернейского района. На берегу у поселка Кузнецово Приморского края были найдены тела двух человек, позднее опознанных как пассажиры яхты. Тело еще одного члена экипажа пока не обнаружено, так же как и обломки самой яхты.

В настоящее время установлением всех обстоятельств происшествия занимаются правоохранительные и следственные органы.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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