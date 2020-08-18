Спасатели МЧС России по Хабаровскому краю продолжают искать пропавшую парусную яхту "Барыня". На ее борту находились 3 человека. С помощью авиаразведки морской акватории удалось обнаружить тела двух пассажиров. Теперь с вертолетов пытаются найти тело капитана и само судно.

Известно, что в конце июля "Барыня" отправилась по маршруту поселок Нельма - город Советская Гавань. 31 июля яхта, находясь в акватории Татарского пролива, перестала выходить на связь и впоследствии не прибыла в порт назначения.

Но сигналов SOS с борта не поступало. Спасатели не исключают, что негативные события могли развиваться стремительно. Известно, что в это время на море был шторм.

- При поступлении сообщения о происшествии дежурным капитаном Сахалинского морского спасательного координационного подцентра было организовано оповещение проходящих в этом районе судов для проведения попутного поиска. Экипаж вертолета Ми-8 и спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России осмотрели с воздуха около 660 квадратных километров береговой линии и водной глади между поселками Светлая и Терней. Поиски результатов не дали, - cообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Страшную находку удалось сделать местным жителям Тернейского района. На берегу у поселка Кузнецово Приморского края были найдены тела двух человек, позднее опознанных как пассажиры яхты. Тело еще одного члена экипажа пока не обнаружено, так же как и обломки самой яхты.

В настоящее время установлением всех обстоятельств происшествия занимаются правоохранительные и следственные органы.