В Хабаровском крае создадут Народный совет по инициативе Дегтярева

В Хабаровском крае создадут Народный совет по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Дегтярева.

"Совет формируется из представителей общественных, научных и иных организаций, журналистов, членов общественной палаты, самых ярких и активных представителей от разных социальных групп и районов", - сообщает пресс-служба правительства региона.

В новый совещательный орган смогут попасть и блоггеры, имеющие не менее пяти тысяч подписчиков в соцсетях. Также членов совета выберут путем рейтингового голосования на портале "Голос27".

Отмечается, что в Народный совет включат жителей, ранее лично приглашенных Михаилом Дегтяревым.