В Якутии мальчик случайно застрелил приятеля из ружья

В Якутии погиб 11-летний мальчик из-за неосторожного обращения с оружием, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Известно, что вечером в воскресенье в селе Сунтар трое детей проникли на штрафстоянку и в одной из машин нашли два ружья. Один из мальчиков, играя с ружьем МР-155, случайно выстрелил в 11-летнего знакомого, который скончался на месте.

Отмечается, что 17 августа в Усть-Алданском районе ребенок также получил огнестрельное ранение и сейчас находится в больнице.

Ведомство даст оценку всем обстоятельствам происшествий, причинам и условиям, способствовавшим причинению вреда детям.