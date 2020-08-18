В Якутии мальчик случайно застрелил приятеля из ружья

Новости

Кузнецова: Планируется вывоз российских детей из лагеря аль-Холь в САР 04:53
В Калифорнии подтвержден первый с 2015 года случай заболевания чумой 04:35
Трамп пообещал помиловать "очень важного человека" 04:12
Эксперты обнаружили более 100 мошеннических сайтов по продаже авиабилетов 04:05
Диетологи назвали помогающий избежать кислородного голодания фрукт 03:53
Новые виды морских беспозвоночных обнаружены у Галапагосских островов 03:47
В четвертом штате США число жертв COVID-19 превысило 10 тысяч 03:22
Трамп: Демократы превратят США во "вторую Венесуэлу" 02:58
Трамп 27 августа объявит о согласии на выдвижение кандидатом на выборах 02:46
Bloomberg: Илон Маск занял четвертую строчку в списке богатейших людей мира 02:19
Американские конгрессмены осудили желание Трампа помиловать Сноудена 02:09
Какие ограничения сейчас действуют в бане 02:00
Самолет Минобороны РФ доставил на родину российских детей из Сирии 01:59
Один человек погиб при пожаре в многоэтажке в столице 01:44
CNN: За последние 48 дней Байден лишь дважды отвечал на вопросы СМИ 01:26
Трамп придумал общее имя для Обамы и Байдена 01:13
Стало известно, какие смартфоны страхуют россияне чаще всего 01:00
Эксперт: Температурный рекорд Долины Смерти - это часть глобального процесса 00:40
Приемная кампания завершается в российских вузах 00:39
Из Сирии на родину вернутся 26 российских детей 00:20
Apple удалит аккаунт разработчика Epic Games из App Store 17.08.2020
В Германии начался крупнейший в истории процесс над сетью педофилов 17.08.2020
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом 17.08.2020
Бывший король Испании Хуан Карлос заявил, что нашел приют в ОАЭ 17.08.2020
Президент Португалии помог спасти двух женщин, которые тонули в море 17.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
18.08.2020 04:44
Рубрика: Происшествия

В Якутии мальчик случайно застрелил приятеля из ружья

Текст: Артем Красиков

В Якутии погиб 11-летний мальчик из-за неосторожного обращения с оружием, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

На трассе Хабаровск-Комсомольск в ДТП погибли четыре человека

Известно, что вечером в воскресенье в селе Сунтар трое детей проникли на штрафстоянку и в одной из машин нашли два ружья. Один из мальчиков, играя с ружьем МР-155, случайно выстрелил в 11-летнего знакомого, который скончался на месте.

Отмечается, что 17 августа в Усть-Алданском районе ребенок также получил огнестрельное ранение и сейчас находится в больнице.

Ведомство даст оценку всем обстоятельствам происшествий, причинам и условиям, способствовавшим причинению вреда детям.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

Главное сегодня

Путин пообещал поддержать производство нового авиадвигателя
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Верховный суд запретил движение АУЕ в России
Россиянам разрешили в день рождения уходить с работы раньше
Минпросвещения: Маски всем учителям носить не обязательно
Отсутствие запрета продавать микродоли жилья играет на руку мошенникам
Почему угроза реального срока не пугает любителей выпить за рулем