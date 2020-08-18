В Приамурье началось строительство крупнейшего газохимического комплекса

На Дальнем Востоке началось строительство Амурского газохимического комплекса (АГХК) - суперпроекта компании "Сибур", который до 2040 года позволит увеличить объем несырьевого экспорта (поставки за границу не природных ресурсов, а готового продукта) из России на 4,6 трлн рублей. Для сравнения в 2019 году весь несырьевой экспорт из нашей страны составил около 10 трлн рублей. Инвестиции в строительство комплекса оцениваются в 10-11 млрд долларов. Предполагается, что суммарная мощность комплекса после полного запуска составит до 2,7 млн тонн полимеров в год - около 2,3 млн тонн полиэтилена и 0,4 млн тонн полипропилена.

Для всей экономики ввод в эксплуатацию АГХК (ориентировочно в 2024-2025 гг.) будет означать постепенное уменьшение зависимости от экспорта природных ресурсов. Разговоры о необходимости слезть с нефтяной и газовой иглы идут давно, но почему-то чаще всего они не подразумевают рациональное использование имеющихся у нас богатств. Продавая только сырье, Россия лишает себя потенциальной прибыли, которую может получить в результате его переработки. Например, глубокая переработка этана увеличивает добавленную стоимость создаваемой из него продукции в четыре раза.

Особенно актуально это становится в периоды падения цен на энергоресурсы, как произошло в этом году. "В условиях снижения цен и спроса на углеводороды с неясной перспективой их восстановления развитие нефтегазохимии может стать перспективным направлением для диверсификации бизнеса нефтегазовых компаний", - считает консультант VYGON Consulting Артем Лебедской-Тамбиев.

Ввод комплекса в работу будет синхронизирован с постепенным выходом на полную мощность Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) "Газпрома", который будет обеспечивать АГХК сырьем. По предварительным подсчетам, вместе эти два предприятия на этапе строительства создадут в регионе около 25 тысяч рабочих мест и около 5 тысяч после запуска производства.

Суммарный экономический эффект будет еще больше, ведь для нормального функционирования комплексу потребуется развитая обслуживающая инфраструктура. Это касается не только энергетики, дорог или технического обеспечения, но и социальной сферы, медицинского обслуживания, торговли, связи и коммерческих контактов.

"Развитию производства на Дальнем Востоке способствует близость крупнейшего потребителя и импортера нефтегазохимии - стран АТР", - говорит Артем Лебедской-Тамбиев. Он уточнил, что реализация нефтегазохимических проектов в Амурской области сможет повысить валовый региональный продукт в полтора раза.