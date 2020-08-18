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18.08.2020 03:29
Рубрика: Происшествия

В Приамурье задержали старателя с золотом на восемь млн рублей

Текст: Артем Красиков

В Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении работника золотодобывающего участка за незаконный оборот драгоценных металлов (часть четвертая статьи 191 УК РФ).

Якутские полицейские изъяли в Красноярске золото на 11 млн рублей

Полицейские в Мазановсокм районе остановили автомобиль для проверки и во время осмотра обнаружили 15 мешков и 3 полимерных свертка с золотосодержащей породой, в которой содержалось 1787 граммов химически чистого золота. Приблизительная стоимость драгметалла составляет около восьми миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД Приамурья.

По результатам расследования стало известно, что золото украл знакомый задержанного в артели Селемджинского района, где они работали вахтовым методом. Сейчас устанавливаются возможные соучастники преступления.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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