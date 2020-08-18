В Приамурье задержали старателя с золотом на восемь млн рублей

В Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении работника золотодобывающего участка за незаконный оборот драгоценных металлов (часть четвертая статьи 191 УК РФ).

Полицейские в Мазановсокм районе остановили автомобиль для проверки и во время осмотра обнаружили 15 мешков и 3 полимерных свертка с золотосодержащей породой, в которой содержалось 1787 граммов химически чистого золота. Приблизительная стоимость драгметалла составляет около восьми миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД Приамурья.

По результатам расследования стало известно, что золото украл знакомый задержанного в артели Селемджинского района, где они работали вахтовым методом. Сейчас устанавливаются возможные соучастники преступления.