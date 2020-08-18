Врио главы Хабаровского края возьмет квартиру в ипотеку

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев планирует перевозить семью в Хабаровск и брать квартиру в ипотеку. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-24".

"Мне нравится в Хабаровске, - объяснил он желание перевезти из Москвы супругу и четверых сыновей. - Мы уже с женой подыскали квартиру, будем в ипотеку покупать. Решение принято, семья переезжает полностью, все Дегтяревы будут в Хабаровске".

Говоря об ощущениях от нового назначения, он признался, что "света белого не видит", при этом назвал работу главы региона "творческой и интересной".

"Я доволен тем, что президент доверил высокий пост, и благодарю Владимира Владимировича", - сказал он.