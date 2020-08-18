Депутат ЗС Прикамья Татьяна Шестакова за развитие частной медицины

Новости

Стали известны гонорары Сноудена за семь лет после бегства из США 13:04
73-летний Алибасов подал на развод с 81-летней Федосеевой-Шукшиной 12:53
США разозлили испытания С-400 на истребителях F-16 в Турции 12:46
На Урале директор автопредприятия попал под суд за избиение пассажира 12:31
Уилл Смит и Кевин Харт сыграют в ремейке "Самолетом, поездом, машиной" 12:29
"Черные банкиры" заработали на выводе денег за рубеж более 600 млн рублей 12:25
МИД Беларуси анонсировал ряд телефонных переговоров с участием Макея 12:21
Экипаж Беларуси по танковому биатлону выступит в день открытия АрМИ 12:20
СМИ: Смолов переходит в "Фенербахче" на правах аренды 12:15
Самому известному венгру в мире Ференцу Пушкашу посвятили новый мюзикл 12:10
В Приморье проблемы обманутых дольщиков могут решить к 2022 году 11:56
В Екатеринбурге назвали условие для введения удаленки в школах 11:41
Лукашенко наградил медалями более 300 силовиков 11:39
В Минске пройдет первый концерт "Би-2" с начала карантина 11:31
На Little Big подали в суд за "кражу баса и образа гопников" 11:31
В Ростовской области отменили массовые мероприятия до конца сентября 11:30
Двухсредный глиссирующий "Дрозд" представят на "Армии-2020" 11:11
В первом полугодии импорт автомобилей в РФ снизился на треть 11:10
Более 50% компаний в России перешли на "удаленку" из-за COVID-19 10:55
Названа дата выхода финала сериала "Сверхъестественное" 10:55
У Михаила Ефремова не нашли медицинских противопоказаний для участия в суде 10:54
В Москве число новых случаев COVID-19 за последний месяц снизилось на 10% 10:51
Курс биткоина поднялся до максимума за год 10:50
Названы самые дешевые съемные квартиры в Москве 10:37
Поэт и сценарист Борис Пастернак покончил с собой 10:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
18.08.2020 12:27

Обозначили цели

Депутат ЗС Прикамья Татьяна Шестакова за развитие частной медицины
Текст: Александр Шестаков
Российская газета - Экономика Поволжья № 182(8236)
Разговор о вкладе частной медицины в общую систему здравоохранения и ее отношениях с властями и представителями профессиональных структур, состоявшийся на площадке Пермской торгово-промышленной палаты, был очень полезным. Стороны обозначили свои ожидания, трудности взаимодействия, определили темы, в которых иногда происходит недопонимание друг друга. Такой формат диалога, на мой взгляд, оказался конструктивным для всех участников обсуждения.
Татьяна Шестакова: Хотелось бы, чтобы частная медицина обратила внимание на реабилитацию инвалидов. Фото: Замир Усманов

Представители частной медицины выразили намерение участвовать в самых разных программах и направлениях деятельности, определяемых Фондом обязательного медицинского страхования. Представители фонда отметили, что зачастую, когда дело доходит до конкретных действий и реального участия, такое единодушие "частников" прослеживается не всегда. Но это и понятно - коммерческие организации, даже медицинские, должны уметь считать деньги и работать на прибыль.

Однако с точки зрения пользы для общества, надо согласиться, что, действительно, пока частное здравоохранение представлено не в таком широком спектре, как хотелось бы. В основном это стоматология, прием и проведение лабораторных анализов, другие услуги. А в пермской медицине еще масса незанятых ниш, где помощь частного здравоохранения могла бы быть крайне необходима. Так, в Прикамье практически не представлено такое направление, как реабилитация инвалидов и пациентов, находящихся в стадии выздоровления от тяжелых заболеваний. Хотелось бы, чтобы частная медицина обратила внимание и на эту проблему.

Самым ценным, на мой взгляд, на состоявшейся встрече было то, что разговор шел без заигрывания и заискивания. Очень хорошо, когда люди, особенно в деловых и важных вопросах, имеют возможность говорить открыто. Это позволяет впоследствии находить компромиссы, принимать более точные и взвешенные решения. Словом, разговор оказался полезным и самое главное - открытым.

В регионах Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь ПФО Пермский край

Главное сегодня

У главы Минэнерго Александра Новака выявлен коронавирус
За сутки в России подтверждено 4748 случаев COVID-19 в 83 регионах
Американские конгрессмены осудили желание Трампа помиловать Сноудена
Эксперты обнаружили более 100 мошеннических сайтов по продаже авиабилетов
У Михаила Ефремова не нашли медицинских противопоказаний для участия в суде