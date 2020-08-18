Депутат ЗС Прикамья Татьяна Шестакова за развитие частной медицины

Разговор о вкладе частной медицины в общую систему здравоохранения и ее отношениях с властями и представителями профессиональных структур, состоявшийся на площадке Пермской торгово-промышленной палаты, был очень полезным. Стороны обозначили свои ожидания, трудности взаимодействия, определили темы, в которых иногда происходит недопонимание друг друга. Такой формат диалога, на мой взгляд, оказался конструктивным для всех участников обсуждения.

Татьяна Шестакова: Хотелось бы, чтобы частная медицина обратила внимание на реабилитацию инвалидов. Фото: Замир Усманов

Представители частной медицины выразили намерение участвовать в самых разных программах и направлениях деятельности, определяемых Фондом обязательного медицинского страхования. Представители фонда отметили, что зачастую, когда дело доходит до конкретных действий и реального участия, такое единодушие "частников" прослеживается не всегда. Но это и понятно - коммерческие организации, даже медицинские, должны уметь считать деньги и работать на прибыль.

Однако с точки зрения пользы для общества, надо согласиться, что, действительно, пока частное здравоохранение представлено не в таком широком спектре, как хотелось бы. В основном это стоматология, прием и проведение лабораторных анализов, другие услуги. А в пермской медицине еще масса незанятых ниш, где помощь частного здравоохранения могла бы быть крайне необходима. Так, в Прикамье практически не представлено такое направление, как реабилитация инвалидов и пациентов, находящихся в стадии выздоровления от тяжелых заболеваний. Хотелось бы, чтобы частная медицина обратила внимание и на эту проблему.

Самым ценным, на мой взгляд, на состоявшейся встрече было то, что разговор шел без заигрывания и заискивания. Очень хорошо, когда люди, особенно в деловых и важных вопросах, имеют возможность говорить открыто. Это позволяет впоследствии находить компромиссы, принимать более точные и взвешенные решения. Словом, разговор оказался полезным и самое главное - открытым.