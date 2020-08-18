Инфраструктуру ОЭЗ "Тольятти" в Самарской области расширят

В Особой экономической зоне (ОЭЗ) "Тольятти" продолжается активное строительство инфраструктуры новых резидентов, а действующие наращивают свои производственные мощности. Развитию этого флагманского инвестиционного проекта в масштабах Самарского региона в областном правительстве уделяют особое внимание.

Так, в прошлом году ОЭЗ "Тольятти" получила статус индустриального парка, а значит резидентам стали доступны льготы по линиям Минэкономразвития и Минпромторга РФ. Кроме того, новый статус позволяет управляющей компании строить производственные корпуса под запрос конкретных инвесторов. Их возведение уже ведется, и экономические сложности не повлияли ни на темпы строек, ни на планы инвесторов, которые эти проекты сейчас запускают. Кроме того, включение территории в границы моногорода Тольятти в этом году (ранее относилась к Ставропольскому району) дает резидентам право получать дополнительные федеральные льготы, безусловно, при сохранении всех мер поддержки, предусмотренных для инвесторов ОЭЗ.

- Тольятти - моногород, который может пользоваться уникальными федеральными инструментами поддержки для привлечения инвесторов, - говорит министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Это и подключение инженерной инфраструктуры, и дешевые кредитные, и заемные средства, предоставляемые Фондом развития моногородов. Теперь инвесторы, реализующие свои проекты на территории ОЭЗ "Тольятти", могут пользоваться этим дополнительным набором услуг, а сама площадка стала уникальным объектом для инвестиций на карте России.

Так, резидентам ОЭЗ в Тольятти доступно софинансирование строительства (реконструкции) инфраструктуры, необходимой для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах. Займы от пяти до 250 миллионов рублей они могут получать под ноль процентов, а суммы от 250 миллионов до миллиарда рублей - под пять процентов годовых. Также инвесторы ОЭЗ "Тольятти" освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин, у них есть право выкупа земли, бесплатного подключения к энергоресурсам и другие льготы.

Сегодня эта якорная инвестиционная площадка Самарского региона заполнена на 70 процентов. Поэтому в региональном правительстве рассматривают вопрос расширения инфраструктуры ОЭЗ - строительства третьей очереди. Тем более, что в ближайшее время транспортная доступность этой территории значительно вырастет - когда будет законченно строительство трассы трасса Тольятти-Ягодное, которую соединят с магистралью в обход Автограда и моста через Волгу в районе Климовка, Самарская область станет частью международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай".

В то же время, ключевой проект для развития транспортно-логистической инфраструктуры -строительство железнодорожной ветки к ОЭЗ. Сегодня завершено проектирование объекта, идет госэкспертиза. Дорога позволит перевозить 1,4 миллиона тысяч тонн грузов в год. В том числе, продукции Магнитогорского металлургического комбината, который построит в регионе крупнейший логистический центр, и крупнотоннажного производства керамогранита.

А для того, чтобы регион выполнил обязательства перед федеральным центром по обеспечению площадки ОЭЗ специальным таможенным режимом, здесь создается необходимая инфраструктура. К ноябрю 2020 года на территории появятся здание управления таможни, бокс досмотра, пять контрольно-пропускных пункта, в том числе один автомобильный.

Справка "РГ"

В ОЭЗ "Тольятти" зарегистрировано уже 25 резидентов из восьми стран и десять уже действующих производств. Резиденты создали1300 рабочих мест, инвестироровали 14,5 миллиарда рублей, а объем налогов, уплаченных ими в бюджеты всех уровней, составил около 1,7 миллиарда рублей. Объем выручки компаний в последние два года увеличивается на 40 процентов ежегодно.