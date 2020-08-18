Итальянские макароны будут производить из оренбургской пшеницы

Знаменитая оренбургская пшеница твердых сортов станет сырьем для итальянской пасты: один из ведущих мировых производителей макаронных изделий - "De Cecco" - намерен наладить долгосрочное партнерство с регионом.

Денис Паслер (справа) заверил Лоренцо Трашинелли, что регион готов не только обеспечить итальянских партнеров сырьем, но и наладить производство продукции под маркой "Экстра-М". Фото: Сергей Медведев

Соответствующее соглашение было подписано в ходе состоявшейся на днях встречи губернатора Оренбургской области Дениса Паслера с гендиректором российского подразделения "De Cecco" - предприятия "Экстра М" - Лоренцо Трашинелли. Итальянская компания имеет представительства в Англии, Германии и России - в Московской, Ленинградской и Смоленской областях. При этом своих мукомольных мощностей в РФ у нее нет: производитель вынужден закупать до 20 тысяч тонн готовой муки в год.

Выбор в пользу Оренбуржья был сделан неслучайно: благодаря особым климатическим условиям производимая здесь пшеница твердых сортов считается одной из лучших в мире: содержание белка в ней достигает 20 процентов.

- Здесь, в Оренбуржье, достаточно высококачественного сырья для нашей отрасли. Я надеюсь, что сотрудничество с регионом будет многолетним и обоюдовыгодным, - подчеркнул на встрече Лоренцо Трашинелли.

Стороны договорились, что Оренбуржье будет поставлять итальянским партнерам до 20 тысяч тонн муки ежегодно - это 500 миллионов рублей, которые получат местные аграрии.

Сегодня в области действуют 48 мукомольных предприятий общей мощностью более 400 тысяч тонн муки в год. Переработкой твердых сортов пшеницы занимаются две компании - они способны производить до 51 000 тонн муки ежегодно. При этом оренбургские предприниматели готовы не только поставлять сырье, но и наладить производство макарон для "Экстра М": возможности для этого имеются.

- Наш регион сегодня - безусловный лидер в стране по площади сева и валовому сбору пшеницы твердых сортов. Это продукция уникального качества, которая отвечает необходимым требованиям для производства макаронных изделий высшего класса, - отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. - Мы заинтересованы в том, чтобы оренбургские производители получили новые контракты. В перспективе, когда "Экстра М" задумается о создании своего перерабатывающего предприятия, наш регион готов стать площадкой для его создания. Уверен, что наше сотрудничество даст синергетический эффект.

Справка "РГ"

Итальянская компания "De Cecco" входит в тройку лидеров по производству макаронных изделий на российском рынке. Представлена такими брендами как "De Cecco" (Италия), "Pasteroni" (Италия/Россия), "Знатные" (Россия), "Экстра М" (Россия), "Саоми" (Россия). Продуктовый портфель включает бренды от премиум до экономсегмента.