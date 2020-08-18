Многодетная мама Евгения Чухловина благодаря государственной программе заключения соцконтрактов открыла небольшую парикмахерскую. В следующем году она рассчитывает с помощью нового пилотного проекта вывести свое заведение в ранг настоящего парикмахерского салона.

Дали удочку

В Ульяновской области запускают пилотный проект "Зажиточная семья". Он станет продолжением уже устоявшейся практики заключения социальных контрактов по федеральному закону. И если первый этап помогает просто справиться с бедностью, второй призван вывести семью в разряд зажиточных и преуспевающих. Речь, конечно, идет не о простой раздаче денег, а о помощи в саморазвитии, когда испытывающие материальные трудности граждане решаются на открытие собственного дела. Тот самый случай, когда, помогая человеку, ему вручают не рыбу, а удочку, с помощью которой он эту рыбу может поймать.

По данным областного правительства, пока соцконтракт помогает существенно улучшить жизнь менее 10 процентам его участников. Теперь таковых должно стать значительно больше. За каждой семьей будут закреплять ответственного соцработника.

- Должны появиться социальные менеджеры, которые будут помогать каждой семье заключать соцконтракт, рассказывать об их правах и возможностях, - говорит ульяновский губернатор Сергей Морозов. - Они будут не только контролировать использование средств соцконтракта, но прежде всего консультировать. Наша цель - помочь семьям, чьи доходы ниже прожиточного минимума, выйти не только на самообеспечение, но и на устойчивую предпринимательскую деятельность. Со следующего года в область поступит федеральное финансирование, которое позволит заключать соцконтракты на обучение, предпринимательскую деятельность или организацию фермерского хозяйства. То есть те направления, которые помогут преодолеть трудную жизненную ситуацию. Эта колоссальная поддержка стала возможной благодаря нацпроекту "Демография".

Средняя сумма, получаемая в настоящее время по соцконтракту, - 50 тысяч рублей. Но многое зависит от представленного бизнес-плана. Бывают выплаты вдвое-втрое больше.

В первую очередь надо самому прийти к мысли: "Да, я предприниматель!"

Многодетность - не бедность

Корреспондент "РГ" встретился с мамой троих детей Евгенией Чухловиной - хозяйкой собственной парикмахерской. Это уже не первый бизнес в ее жизни. Новое дело Евгения начала при помощи соцконтракта и намерена расширить его, воспользовавшись проектом "Зажиточная семья". У Евгении - муж Вячеслав, работающий в авторемонтной компании, 16-летняя дочь Дарья, 10-летний сын Михаил и трехлетняя дочь Софья. Останавливаться на троих Евгения не собирается. Муж Вячеслав размышляет о том, чтобы взамен работы "на дядю" перейти к открытию собственной автомастерской. Если он решится на это в следующем году, то выплата по "Зажиточной семье" достанется ему, поскольку две заявки из одной семьи невозможны.

Техника успеха

Евгения Арнольдовна, не секрет, что у многих понятие "многодетная семья" ассоциируется с бедностью, нуждаемостью. Это так?

Евгения Чухловина: Нет! И не было так. Я сама из многодетной семьи, у нашей мамы было семеро. И мы никогда не сидели с протянутой рукой, нас мама научила зарабатывать деньги. И мы всегда чем-то занимались, были при деле. В детстве я никогда не чувствовала себя ущемленной по сравнению с другими детьми. Да, наши совокупные доходы, если поделить на всех, невелики. Меньше прожиточного минимума. Именно это дало нам право на соцконтракт. Но несчастной, обделенной я не чувствовала себя.

Чем вы занимались до открытия парикмахерской?

Евгения Чухловина: Я уже 15 лет индивидуальный предприниматель, и за это время у меня было много всяких дел. Начинала с пекарни, у меня было кафе, магазинчики, другие магазинчики, киоски. И вот последний год у меня парикмахерская. Год назад я отучилась по этой профессии - как раз благодаря соцконтракту.

Сколько получили, на что потратили?

Евгения Чухловина: В прошлом году мне выделили 43 тысячи. На эти деньги мне хватило оплатить учебу (это 36 тысяч рублей) и... купить ножницы. Да, они семь тысяч как раз и стоили. И я начала работать. Работала в парикмахерской - набивала руку в течение года. В этом году написала уже заявку на второй социальный контракт на общую сумму 100 тысяч, мне одобрили 94. Скоро мне их переведут. Но я уже заранее приобрела на свои накопления не просто кресло и зеркало, как указала в контракте, а купила, можно сказать, целую парикмахерскую, в которой мы с вами и беседуем. Соцконтракт частично компенсирует мне эти затраты.

А этот подвальчик арендованный? Сколько платите?

Евгения Чухловина: Да. Арендная плата 18 тысяч в месяц. Три рабочих кресла.

И трое наемных работников?

Евгения Чухловина: Пока у меня нет наемных работников. Работаю сама. Но планирую.

Каких денег ожидаете в 2021 году по проекту "Зажиточная семья"?

Евгения Чухловина: Обещают 250 тысяч. Именно на такую сумму по этой программе может претендовать индивидуальный предприниматель на развитие дела. Если на сегодняшний день у меня просто парикмахерская, то на следующий год я смогу развернуться до парикмахерского салона.

Дети как-то вовлечены в ваши занятия?

Евгения Чухловина: Да, моя старшая дочь, я ее отдельно отучила на "бровиста", и она приходит у меня здесь, делает брови. Остальные - еще не выросли.

Что бы вы посоветовали тем, кто не решается на самостоятельные шаги? "Не жили богато, нечего и начинать".

Евгения Чухловина: Если человек так считает, он, наверное, всегда будет таким. В первую очередь должна быть, наверное, внутренняя какая-то самооценка. И прийти к убеждению: "Да, я предприниматель".

В вашей предпринимательской деятельности были какие-то забавные случаи?

Евгения Чухловина: Вот что запомнилось на всю жизнь. В девятнадцать лет я открывала кафе и пришла в районную администрацию получить "добро". Арендовала помещение, еще не умела ничего. Разрешили. Но пошли жалобы от жителей дома. Нет, не на шум или беспорядок. Оказывается, они ждали здесь открытия аптеки. Им обещали, но что-то пошло не так. Помещение пустовало. Я говорю: "Я же вложилась!" И чиновница в администрации говорит: "У меня сын твоего возраста, и он ничего не умеет. Только от папы всего ждет. А у тебя такое стремление открыть дело! Из-за одного этого я тебе разрешение подпишу". Ну, закон, конечно, был на моей стороне, так что чьи-то симпатии тут ни при чем. Это было сказано полушуткой, но мне врезалось в память.

Официально

...И средство от одиночества

Лилия Хусаинова, пресс-секретарь Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области:

- Кроме всего прочего, "Зажиточная семья" поможет нам собрать самые удачные практики, чтобы на них можно было равняться всем остальным. Позволит гражданам, заключившим социальный контракт, развивать свое дело дальше: чтобы создавать новые рабочие места, принимать людей. В агропроме это, например, означает расшириться из личного подсобного хозяйства до уровня мини-ферм. Семья может быть полной или неполной. С детьми или без них. Это может быть даже одинокий гражданин. А что? Может быть, собственное дело поможет ему преодолеть одиночество и создать семью? Зажиточную семью!