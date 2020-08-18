В краевом центре состоялось онлайн-заседание Гильдии добросовестных медицинских организаций частной системы здравоохранения при Пермской торгово-промышленной палате. На нем обсудили вопросы государственно-частного партнерства в рамках национального проекта "Здравоохранение", внедрения региональных проектов для улучшения и доступности медицинской помощи, развития в крае паллиативной медицины.

Для хирургов пермской больницы имени Тверье через два года построят новый корпус на 400 коек. Фото: DESIGNED BY PEOPLECREATIONS / FREEPIK

На сегодня взаимодействие государственной и частной медицины становится фактом, не требующим особых доказательств. Идет плотное взаимодействие с основными фондами частной медицины, используются имеющееся в клиниках высококлассное оборудование и специалисты.

- Оставить данныйресурс невостребованным было бы не по-хозяйски. Сложение усилий в идеале должно привести к решению проблемы доступности медпомощи в отдаленных местностях, появился бы доступ к медицинской технике, которой просто нет в маленьких больницах, - отметил принимавший участие в заседании депутат Законодательного собрания Сергей Клепцин.

Особо участники конференции отметили тот факт, что нарастает значимость заключения концессионных контрактов - строительство крупных объектов здравоохранения полезно для всех.

Заместитель министра здравоохранения края Михаил Суханов рассказал о текущей ситуации в отрасли. В настоящее время в Пермском крае реализуются пять из семи федеральных подпроектов национального проекта "Здравоохранение". Суммарно на них выделено почти 2,3 миллиарда рублей, из них около 130 миллионов - средства краевой казны.

Развивается в Прикамье и паллиативная помощь. Объем финансового обеспечения государственного задания в стационарных условиях и условиях амбулаторно-поликлинической помощи на 2020 год достиг 526 миллионов рублей.

- Паллиативная помощь - это достаточно новое направление, причем очень затратное. Мы уже понимаем, какая категория пациентов нуждается в таком уходе и находится в лечебных учреждениях, - говорит Сергей Клепцин. - И если частная медицина готова зайти в обслуживание данной категории больных, это было бы очень хорошо. Система реабилитации состоит из несколько этапов. Первый начинается после квалифицированной помощи, которая затем продолжается вне стационара. Есть положительный опыт, накопленный в европейских странах: там частников с успехом привлекают к реабилитации пациентов. Этот опыт можно использовать и у нас.

В рамках государственно-частного партнерства в регионе реализуются проекты строительства социально значимых объектов, в них Прикамье испытывает максимальную потребность.