Жители Пензы столкнулись с проблемой при оформлении сделок с недвижимостью - они не могут зарегистрировать их в Росреестре. Программа автоматически блокирует и не ставит на учет дома, которые оказались в приаэродромной зоне, хотя большинство из них старше самого аэропорта.

В феврале этого года аэропорт Пензы официально утвердил границы приаэродромной территории. Она оказалась обширной - радиусом около 30 километров - и почти полностью поглотила областной центр, город Заречный, а также Пензенский и Шемышейский районы - самые развитые с точки зрения социальной инфраструктуры.

В период самоизоляции сделки с недвижимостью почти не проводились, их наплыв пришелся на июль. Одними из первых с проблемой столкнулись семьи с детьми, которые пытались реализовать материнский капитал и улучшить жилищные условия. Но в Росреестре им отказали в постановке на учет, сославшись на технический сбой, и попросили подождать. Добропорядочные собственники уже терпят убытки. Кому-то приходится заново оформлять пакет документов для ипотеки, кому-то продлять аренду и платить за съемное жилье.

Три года назад Федеральный закон от 1 июля 2017 года N 135-ФЗ внес изменения в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны. Мотивы были самые благие - ограничить негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду и обеспечить безопасность полетов. Приаэродромная территория предусматривает семь зон, в каждой из которых действуют свои ограничения. Где-то нельзя заниматься земледелием, чтобы не привлекать стаи птиц, где-то запрещено строить дома. Позже вышло постановление правительства, амнистирующее жилые постройки, которые были возведены до установления границ приаэродромной зоны. Для их жителей ничего не должно было измениться.

Но то ли сказалась разница координат в разных системах учета, то ли алгоритм в электронном виде требует поправок, но в результате собственники, привыкшие к шуму и запаху керосина, оказались еще и ограничены в своих правах.

- Мы подозревали, что установление приаэродромной территории чревато большими проблемами для местных властей, крупных застройщиков и рядовых горожан. Но прокуратура вышла в суд, и нас обязали ее установить. По моим данным, из 297 аэродромов федерального значения пока это сделали только около 40, - говорит директор "Аэропорта города Пенза" Юрий Осколков.

Местные власти региона пока не могут оценить истинный масштаб проблемы. После совещания у губернатора стороны договорились найти компромисс, но сделки с недвижимостью пришлось приостановить на неопределенный срок.