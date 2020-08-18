Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП с автобусом в Оренбуржье

В Оренбуржье опрокинулся в кювет автобус с пассажирами. В результате ДТП погибла женщина, еще семь человек - в том числе девятимесячный ребенок - получили травмы.

Как сообщила прокуратура области, трагедия произошла сегодня около 9 часов утра на автодороге у села Подгорная Покровка Оренбургского района. Пассажирский автобус ПАЗ опрокинулся в кювет.

По данным Следственного комитета по региону, погибла женщина 1953 года рождения. Пострадавшие пассажиры доставлены в больницы Оренбурга. Девятимесячный ребенок, получивший ушибленные раны головы, после оказания медицинской помощи вместе с матерью отпущен домой.

- Согласно пояснениям очевидцев, водитель, по просьбе одного из пассажиров, пересек двойную сплошную линию разметки автодороги, чтобы остановить автобус на обочине со стороны встречной полосы движения, однако не справился с управлением, - пояснили в СК РФ по Оренбургской области.

На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы и правоохранительные органы.

По факту ДТП начата прокурорская проверка. Предстоит дать оценку техническому состоянию автобуса, соблюдению организатором перевозок норм безопасности. Кроме того, надзорное ведомство выяснит, не могло ли стать причиной трагедии состояние дорожного покрытия.

Проверку в отношении фирмы-перевозчика начал и региональный СК.