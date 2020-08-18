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18.08.2020 10:15
Рубрика: Культура

Развитие креативных индустрий: опыт Ульяновской области

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
В регионе это направление развивалось с 2012 года. О том, что уже сделано в преддверии Года креативной экономики ООН в нашей статье
Фото: Пресс-центр культурной столицы, Ульяновск
Фото: Пресс-центр культурной столицы, Ульяновск

Одним из первых проектов фонда "Ульяновск - культурная столица" стало формирование кластера творческих индустрий на территории исторического центра города. Первым шагом к развитию данного направления стало открытие креативного пространства "Квартал", который выполняет функцию поддержки малого предпринимательства, а также является площадкой для реализации разнообразных творческих проектов. В 2018-2019 годах были открыты ещё шесть креативных пространств в разных муниципальных образованиях Ульяновской области.

"Наша задача - дать представителям рынка творческого труда возможность реализации себя на площадках креативных пространств, помочь в процессе создания собственного дела. Творчество и креативность - это то, что сейчас наиболее востребовано, а мы следуем трендам - создаём условия для развития. Для этого, к примеру, 2018 год был объявлен губернатором Годом умных технологий и креативных индустрий", - рассказала директор Фонда "Ульяновск - культурная столица" Татьяна Ившина.

Деятельность АНО "Кластер творческих индустрий", зарегистрированной в 2016 году, направлена на развитие творческого предпринимательства и креативной экономики Ульяновской области. Основными направлениями работы являются подготовка аналитических материалов; консультации; образование в сфере креативных индустрий; разработка концепций и запуск творческих кластеров, творческих пространств и культурных центров; организация мероприятий по продвижению креативных индустрий.

Начиная с 2018 года деловая программа Международного культурного форума в Ульяновске полностью формируется под запросы профессиональных сообществ, причем образование в сфере креативных индустрий является важным компонентом. Были организованы: работа образовательной площадки для представителей модной индустрии; обучающий курс "Продажи для творцов"; дискуссия для представителей event-бизнеса; конференция, направленная на развитие музыкальной индустрии нестоличного города.

"Сама идея музыкальной конференции, как большого образовательного интенсива, пришла к нам из Москвы. Мы запустили аналогичное мероприятие в Ульяновске, и оно сразу дало первые результаты. Возможность получить обратную связь от профессионалов и получить шанс "выйти в большую музыку" на шоу-кейс фестивале - это очень круто. В этом году отбор очень серьёзный, многое зависит от самих музыкантов, удастся ли им сохранить региональную идентичность. Радует, что наша конференция становится традицией, и её участниками становятся люди из разных регионов", - сообщил модератор конференции REGIONAL MUSIC COMMUNITY Павел Солдатов.

Уже три года в Ульяновской области при поддержке Правительства реализуется приоритетный проект "Развитие креативных (творческих) индустрий Ульяновской области. Ежегодно в регионе:

- проходит от 12 до 18 образовательных программ в сфере дизайна, моды, архитектуры, кино.

- проходит более 10 событий, в числе которых: фестиваль для дизайнеров "ПроФест", ULYANOVSK FASHION WEEK, форум "Регион кино", всероссийский фестиваль моды "Симбирский стиль", IТ-конференция "Стачка", городской фестиваль MyFest, конференция #ТЫЖДИЗАЙНЕР.

"Наша задача - создание условия для запуска процессов креативной экономики, управление коммуникацией между субъектами кластера и выстраивания диалога для создания уникальных продуктов, услуг, сервисов на экспорт", - отметил директор АНО "Кластер творческих индустрий" Дмитрий Шацков.

Продолжая тему, на X Международном культурном форуме в Ульяновске одним из приоритетных направлений будет работа с креативными индустриями, в частности:

• проведение Российско-японской конференции по креативной экономике совместно с Японской ассоциацией по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО)

• работа конференции "Regional Music Community. Музыкальная индустрия нестоличного города"

• организация медиаинтенсива "Подорожник", на котором будет обсуждаться, как учреждениям культуры работать с медиа и бизнесом

• презентационная площадка "Модная индустрия: итоги программы трансформации предприятий легкой промышленности и создание региональных брендов"

• конференция "ТЫЖДИЗАЙНЕР". Ключевым посылом выступления спикеров ведущих ИТ-компаний станет тема "Как дизайн-компании адаптировались в новых условиях"

Зарегистрироваться на форум можно здесь https://forum.ulkul.ru/

Также актуальная информация о событиях МКФ2020 будет транслироваться в официальных соцсетях:

https://vk.com/ulforum

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В регионах Культура Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область ПФО Ульяновская область Ульяновск Ульяновская область - только вперед

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