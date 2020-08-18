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18.08.2020 12:06
Рубрика: Экономика

Самарское АПИ обсудило реализацию инвестпроектов в Тольятти

Текст: Наталья Саванкова (Самара)
Агентство по привлечению инвестиций (АПИ) Самарской области приняло участие во второй онлайн-встрече первого этапа III Бизнес-форума Самарской области "Локомотивы роста".

Формат проведения Бизнес-форума в этом году продиктован сложившимися эпидемиологическими условиями. Несмотря на возникшие сложности, эксперты продолжили работу в рамках повышения инвестиционной привлекательности региона и поиска новых точек роста.

Фото: Пресс-служба ОЭЗ "Тольятти"
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На правах экспертов инвестиционной деятельности во встрече приняли участие заместитель исполнительного директора по общим вопросам АПИ Самарской области Алена Гриднева и руководители отделов.

"Наша задача - создать условия для ведения бизнес-процессов этих проектов, формировать эффективную систему взаимодействия с органами власти", - пояснили в АПИ Самарской области.

Как было отмечено участниками встречи, региональные институты поддержки заметно повысили уровень работы, что положительно сказывается на росте основных экономических показателей региона по привлечению инвестиций. Эксперты обсудили дальнейшие планы по созданию инфраструктуры для поддержки малого и среднего бизнеса, а также алгоритм распространения лучших корпоративных практик по формированию благоприятного инвестиционного климата в регионе.

Фото: "ПромПарки"
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- Форум "Локомотивы роста" способствует решению задач развития и укрепления экономики региона. Одним из ключевых направлений проекта является анализ существующих мер государственной поддержки основных секторов и отраслей бизнеса в разрезе совершенствования нормативно-правовой базы. Проект направлен на создание оптимальных условий для инвесторов и развития региональной экономики, - говорит министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Программа первого этапа бизнес-форума состоит из нескольких онлайн-встреч.

Помимо презентации крупнейших инвестиционных проектов, его участники обсудят актуальные проблемы, возникающие при реализации инвестиционных проектов. Результатом онлайн-дискуссий станет принятие последующих рекомендаций, которые будут направлены в соответствующие ведомства. Форум проводится по инициативе Координационного совета по улучшению инвестиционного климата, развитию гражданского общества и предпринимательству при депутате Государственной думы Владимире Бокке при партнерстве министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и администрации городского округа Тольятти.

В регионах Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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