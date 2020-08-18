Сотрудничество государственной и частной медицины возможно

Перспективы взаимодействия частной и государственной медицины активно обсуждаются в профессиональном сообществе уже не первый год. Один из недавних разговоров состоялся на площадке Пермской торгово-промышленной палаты и был посвящен увеличению доли частного медицинского бизнеса в системе ОМС.

Дмитрий Карпинский: Частные клиники помогут разгрузить очереди в государственных учреждениях. Фото: ООО "Гутен Таг"

В рамках встречи председатель Гильдии добросовестных медицинских организаций частной системы здравоохранения, директор клиники немецкой стоматологии "Гутен Таг" Дмитрий Карпинский озвучил идею создания управления частного здравоохранения при министерстве здравоохранения Пермского края. По его мнению, это может значительно облегчить добросовестным участникам рынка частных медицинских услуг интеграцию в краевую систему здравоохранения.

- Жители региона получают медицинскую помощь, не разделяя клиники на частные и государственные, - отметил он. - Для людей важнее другое: платно - бесплатно, доступно - недоступно. Им важен сервис, безопасность, преемственность. Форма собственности тут не играет никакой роли. В то время как для министерства здравоохранения при утверждении тарифов, например, именно этот параметр стоит на первом месте. Мы же не видим различий и считаем, что в крае должна быть единая национальная система здравоохранения.

По словам Дмитрия Карпинского, сложившаяся практика неоправданно разделяет систему здравоохранения на "своих" и "чужих". И это не лучшим образом сказывается на качестве обслуживания пациентов. Чтобы они могли в полном объеме, качественно и вовремя получать медицинскую помощь, необходимо больше задействовать резерв частных медицинских организаций. Предоставление услуг узких специалистов частных клиник поможет разгрузить очереди в государственных учреждениях. А для этого, по мнению директора "Гутен Таг", требуется прежде всего хотя бы пересмотреть тарифы на ОМС, сделав их экономически обоснованными.

- Наше предложение направлено на установление баланса управления в сфере здравоохранения, - пояснил Дмитрий Карпинский. - Создание управления, департамента, отдела - назвать можно как угодно - частного здравоохранения позволит иметь актуальные статистические данные по ресурсам таких учреждений. Системе будет известно количество врачей, их специализация, наличие оборудования, число коек, виды услуг, цены. Добросовестным участникам рынка медицинских услуг будет легче соответствовать последним требованиям российского законодательства, остальные отсеются. Но в итоге выиграют пациенты.

Кроме того, это позволит следовать принципу, о котором говорил президент России и который отражает действующее законодательство: деньги должны идти за пациентом.

И использоваться на оплату услуг медицинских работников, то есть оплату медицинской помощи, а не услуг строителей, как это принято сейчас. Строить же целесообразно за счет привлечения частных инвестиций, кредитных ресурсов и других финансовых инструментов.

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