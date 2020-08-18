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18.08.2020 12:12
Рубрика: Происшествия

В Башкирии шесть человек будут судить за хищение 93 млн рублей

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Стерлитамаке перед судом предстанут шесть местных жителей, которых обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ начиная с злоупотребления должностными полномочиями и заканчивая кражей и отмыванием имущества на сумму свыше 93 миллионов рублей.

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Как сообщили в управлении СК по Башкирии, началась эта история в 2018 году, когда старший оперуполномоченный Управления МВД России по Стерлитамаку анонимно сообщил в полицию, что крупная торговая компания изготавливает и хранит агрохимическую продукцию без соответствующих документов. Полицейский сам проводил проверку, изъял продукцию на общую сумму более 220 миллионов рублей со склада компании в Стерлитамаке, а затем перевез этот товар в другие складские помещения, не оформив при этом документы об ответственном хранении.

По версии следствия, после этого полицейский вместе со своими соучастниками попытался договориться с директором компании о прекращении проверки и возвращении продукции за вознаграждение в 100 миллионов рублей, но потерпел фиаско. Тогда, считают следователи, обвиняемый попросил специалиста-эксперта и начальника местного отделения Роспотребназдора составить ложный акт обследования склада предприятия, прописав в документе пункт о выявленных нарушениях санитарно-эпидемиологических требований, а также о том, что изъятые агрохимикаты подлежат уничтожению.

Фото: пресс-служба СК по Самарской области
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Полицейский вместе с подельниками продали товар сельхозпредприятиям на сумму свыше 93 миллионов рублей, а часть продукции продали по договорам поставок, чтобы придать сделкам законный вид, уточнили в управлении СК по РБ.

Обвиняемые своей вины не признали. Для обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на движимое и недвижимое имущество обвиняемых наложили арест.

В пресс-службе МВД по Республике Башкортостан сообщили, что оперативно-розыскная часть собственной безопасности МВД республики провела служебную проверку.

- В настоящее время сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей в подразделении экономической безопасности и противодействия коррупции. Если вина сотрудника подтвердится, то он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к установленной законом ответственности, - отметили в региональном МВД.

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