В Нижнем Новгороде автобус врезался в остановку

Сегодня в Автозаводском районе Нижнего Новгорода автобус врезался в остановку общественного транспорта. Об этом сообщает управление ГИБДД по Нижегородской области.

Авария произошла около 12:50 в районе дома 22 по улице Заслонова. Водитель автобуса ПАЗ, следовавшего по 315 маршруту, совершил наезд на остановочный павильон, который упал на пешеходов, стоявших на остановке.

Женщина и 14-летняя девочка получили травмы, их доставили в больницу. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии.