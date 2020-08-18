Уже несколько судебных решений вынесено пермскими судами в пользу тех, кто не смог уехать в Испанию или Турцию в этом году. Туроператоры вынуждены вернуть деньги своим клиентам.

Решения судов о возврате денег из-за несостоявшихся турпоездок за рубеж уже есть. Фото: Александр Корольков/ РГ

Лидия Кривощекова еще в прошлом году купила путевку в Турцию, намереваясь отдохнуть там весной с мужем и детьми. Однако поездка сорвалась из-за ограничений по пандемии коронавируса.

- Ждали до последнего, вдруг получится съездить, - говорит Лидия. - Однако ничего не вышло. Нам предложили перенести время поездки, но это нас не устраивало. Попросили вернуть деньги, туроператор отказался, сейчас будем взыскивать через суд.

Тем более решения о возврате средств таким путем уже есть. Например, Кунгурский городской суд взыскал с туристической фирмы 307 тысяч рублей за сорванный отдых в Испании. Семья из шести человек еще в декабре прошлого года забронировала тур на Пиренеи сроком на десять дней. Поездка должна была состояться весной, но из-за введенных ограничений на перелеты выехать из России не удалось. Покупатели тура еще в марте обратились к туроператору с просьбой вернуть деньги. Однако в этом им было отказано. В свою очередь, туристам предложили другой тур и в другое время. Дело дошло до суда, и судья решил, что так как с 13 марта 2020 года пассажирские воздушные перевозки с территории России на территорию Испании временно ограничены, то это обстоятельство является основанием для расторжения договора.

Примерно такие же решения вынесены в Березниках и Перми. Но специалисты советуют сначала обратиться в Роспотребнадзор, так как именно это ведомство занимается охраной прав потребителей, в том числе и невезучих туристов.

- К нам поступают десятки обращений от туристов, чей отдых в этом году прошел не так, как они планировали, - говорит Артем Тунев, начальник консультационного отдела "Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае".

Хотя по общению с туристическими фирмами уже наработана солидная судебная практика, но при подаче иска необходимо соблюсти несколько условий. Взыскивать деньги необходимо с того, кому они были уплачены. Уже зафиксированы случаи, когда турагент знал, что въезд в ту или иную страну закрыт, но тем не менее принимал оплату, а потом пытался свалить вину на туроператора. Отвечать же, по мнению Тунева, обязан тот, кто получил деньги. Следующий шаг после установления ответчика - направить ему претензию. Если же тот никак не реагирует или предлагает заведомо неподходящие варианты разрешения проблемы, нужно обратиться в суд.

Здесь тоже необходимо знать, что если сумма иска меньше ста тысяч рублей, его надо подавать в мировой суд. Если больше - в районный или городской суд.

- При этом надо иметь в виду, что, если ответчик отказывается возвращать деньги, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, то есть пандемию, получить с него компенсацию морального вреда и неустойку вряд ли получится, - уточняет Артем Тунев. - Но вернуть деньги он обязан.

Справка "РГ"

До Нового года

Туристы, лишившиеся поездки на отдых из-за пандемии коронавируса, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года. Постановление об этом подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Этот документ касается граждан, которые оплатили поездки по России или за границу до 31 марта этого года. Сейчас туроператоры обязаны предложить клиентам равнозначный тур. Сроки переноса поездки определятся по соглашению сторон. При этом услуга должна быть оказана не позднее 31 декабря 2021 года. Если на новые даты поездки стоимость тура увеличилась, ничего доплачивать не придется.

Надо знать

Консультационные центры Роспотребнадзора, где можно обсудить проблемы, связанные с отменой отдыха, есть в каждом регионе России.

Подробности

Постановление от 20 июля 2020 года N1073 опубликовано на сайте правительства 24 июля, в "Российской газете" - 30 июля.