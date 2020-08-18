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18.08.2020 11:25
Рубрика: Происшествия

В Прикамье приставы арестовали более 15 кг золота

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Пермском крае судебные приставы наложили арест на минеральное сырье компании за долги. Среди арестованного имущества в том числе золото, добытое в Горнозаводском районе края.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Как пояснили в пресс-службе ФССП по Пермскому краю, арест имущества был произведен в рамках взыскания с компании долгов в размере 84 миллионов рублей. Для того, чтобы попасть на тщательно охраняемую территорию месторождения, судебным приставам потребовалась помощь сотрудников отделения специального назначения УФССП России по Пермскому краю. В результате исполнительных действий арестован концентрат, содержащий более 15 килограмм золота.

Арестованное имущество оставлено на ответственное хранение начальнику золотоприемной кассы добывающего предприятия.

В регионах Происшествия Правосудие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Полномочия судебных приставов

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