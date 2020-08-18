В Прикамье приставы арестовали более 15 кг золота

В Пермском крае судебные приставы наложили арест на минеральное сырье компании за долги. Среди арестованного имущества в том числе золото, добытое в Горнозаводском районе края.

Как пояснили в пресс-службе ФССП по Пермскому краю, арест имущества был произведен в рамках взыскания с компании долгов в размере 84 миллионов рублей. Для того, чтобы попасть на тщательно охраняемую территорию месторождения, судебным приставам потребовалась помощь сотрудников отделения специального назначения УФССП России по Пермскому краю. В результате исполнительных действий арестован концентрат, содержащий более 15 килограмм золота.

Арестованное имущество оставлено на ответственное хранение начальнику золотоприемной кассы добывающего предприятия.