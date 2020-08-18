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18.08.2020 12:50
Рубрика: Происшествия

В Самаре из-за массового отравления детей закрыли лагерь

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В Самарской области началась доследственная проверка из-за отравления детей в оздоровительном лагере "Волгаренок" под Самарой. Об этом сообщило СУ СК России по региону.

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Сейчас выясняются все обстоятельства массового отравления отдыхавших в лагере детей, а также причины ЧП. Лагерь с 15 августа закрыт, воспитанники разъехались по домам. Госпитализированы двое детей, остальные находятся под наблюдением медиков по домам.

Также проверку проведет прокуратура. Надзорный орган выяснит, кто из должностных лиц виновен в сбое организации питания и пребывания детей в лагере.

Напомним, региональный Роспотребнадзор 14 августа зарегистрировал в лагере "Волгаренок" групповую заболеваемость острыми кишечными инфекциями. Из 113 детей и 34 сотрудников с жалобами на отравление обратились к медикам 18 детей и трое воспитателей. Санитарные врачи проводят расследование, взяты пробы пищевых продуктов и воды.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

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