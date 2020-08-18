В Самаре из-за массового отравления детей закрыли лагерь

В Самарской области началась доследственная проверка из-за отравления детей в оздоровительном лагере "Волгаренок" под Самарой. Об этом сообщило СУ СК России по региону.

Сейчас выясняются все обстоятельства массового отравления отдыхавших в лагере детей, а также причины ЧП. Лагерь с 15 августа закрыт, воспитанники разъехались по домам. Госпитализированы двое детей, остальные находятся под наблюдением медиков по домам.

Также проверку проведет прокуратура. Надзорный орган выяснит, кто из должностных лиц виновен в сбое организации питания и пребывания детей в лагере.

Напомним, региональный Роспотребнадзор 14 августа зарегистрировал в лагере "Волгаренок" групповую заболеваемость острыми кишечными инфекциями. Из 113 детей и 34 сотрудников с жалобами на отравление обратились к медикам 18 детей и трое воспитателей. Санитарные врачи проводят расследование, взяты пробы пищевых продуктов и воды.