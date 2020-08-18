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18.08.2020 13:00
Рубрика: Происшествия

На Алтае поймали на взятке еще одного борца с коррупцией

Текст: Сергей Зюзин

Врио начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Барнаулу подозревается в получении крупной взятки.

- По данным следствия, 16 августа полицейский получил через посредника 250 тысяч рублей от одного из местных предпринимателей. Деньги предназначалась за непривлечение бизнесмена к уголовной ответственности и возврат изъятого у него имущества. Преступление выявили сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по Алтайскому краю, - сообщила старший помощник руководителя СУСК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

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В ближайшее время задержанному предъявят обвинение. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Тем временем начальник алтайской полиции Андрей Подолян назначил служебную проверку.

- В случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность, - сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Это далеко не первый скандальный эпизод, связанный с антикоррупционерами в погонах. Достаточно сказать, что бывший начальник ОЭБ и ПК УМВД России по Барнаулу Андрей Абрамов был приговорен к восьми годам колонии строго режима и штрафу в 13 миллионов рублей за взятку. А его коллега из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий за то же самое преступление получил шесть лет строгого режима.

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