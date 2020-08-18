"Точки роста" в Новосибирской области получат квадрокоптеры и 3D-принтеры

В течение 2020-2022 годов в Новосибирской области будут созданы 337 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Один из них - в средней школе села Раисино Убинского района.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников осмотрел раисинскую школу - здесь будет открыт новый центр, созданный в рамках нацпроекта "Образование" (федеральный проект "Современная школа").

- Школа в селе Раисино - не первая в Новосибирской области, которая участвует в программе "Точка роста". Это - базовая школа для обучения и развития детей из ближайших населенных пунктов, из прикрепленных школ, - сообщил глава региона.

В новом центре будет заниматься большое количество ребят. И уже видно, что есть дефицит оборудования - конструкторов, квадрокоптеров, 3D-принтеров. Андрей Травников поручил минобразования области "найти деньги для того, чтобы такой хороший проект не был "смазан" на старте". Дополнительные средства будут направлена на приобретение оборудования для занятий информатикой, технологией и ОБЖ, а также для проектной деятельности.

Также губернатор совместно с председателем Законодательного собрания области Андреем Шимкивом, депутатами посетил школу №2 в селе Убинское. Здесь за счет средств местного бюджета и по поручению главы региона проведено благоустройство территории. По наказу избирателей депутатам Законодательного собрания проведены работы по частичной замене кровли здания школы на общую сумму почти два миллиона рублей. Андрей Травников отметил, что убинская школа № 2 полностью готова к началу учебного года в обычном режиме.

Депутат заксобрания Александр Морозов рассказал, что в Убинском районе отремонтированы все объекты соцкультбыта.

- По программам "Школьная кровля", "Школьное окно", "Спортивный зал", а также в детских садах все сделано очень качественно. Нет ни одного дома культуры, где не был бы проведен ремонт. Оборудованы театральные залы, завезены сценическая техника и аппаратура. Благоустройство района, его социальной сферы - в приоритете у районной власти, - отметил Александр Морозов.

Справка "РГ"

Задача центров "Точка роста" - увеличить число общеобразовательных организаций и обучающихся по предметам "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности" и "Технология". Численность учащихся, охваченных основными и дополнительными программами цифрового и гуманитарного профилей, в 2020 году составит 24,6 тысячи человек, в 2024-м - 127,3 тысячи.