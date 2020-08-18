В ХК "Сибирь" выявлено 11 случаев коронавируса

Еще в одном клубе КХЛ выявлены случаи COVID-19. В настоящее время все участники нового сезона принимают участие в соревнованиях и готовятся к старту чемпионата. "Сибирь" также планировала участвовать в очередном турнире. Но теперь этому помешал коронавирус.

В клубе сообщили, по результатам тестирования с целью выявления случаев COVID-19, которое было проведено 17 августа после возвращения из Магнитогорска с турнира имени И.Х. Ромазана, были получены положительные результаты у 11 хоккеистов и членов тренерского штаба и персонала команды.

В течение трех суток придет подтверждение от Роспотребнадзора, однако в настоящее время все заболевшие находятся в режиме изоляции и проходят необходимый курс лечения.

"Сибирь" приняла решение отказаться от участия в турнире на Кубок Губернатора Челябинской области, который будет проходить с 23 по 27 августа в Челябинске.