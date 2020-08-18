В Красноярском крае браконьер застрелил двух человек

В Красноярском крае задержан 58-летний мужчина, который застрелил двух человек у себя дома. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по краю, жертвами стали охотничий инспектор и его товарищ.

Убийца давно конфликтовал с инспектором из-за обвинений в браконьерстве. 4 августа сотрудник минприроды Красноярского края и его друг пришли к преступнику домой. Через какое-то время по селу раздались выстрелы. Браконьер застрели обоих мужчин и выбросил трупы в местную реку.

На следующий день родственники погибших обратились в полицию. Преступника установили почти сразу, поскольку у него дома нашли множественные улики. Сам он во всем признался.