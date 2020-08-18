Житель Сибири несколько дней бродил по тайге и спасся от медведицы

В Баяндаевском районе Иркутской области 49-летний мужчина заблудился в тайге и несколько суток провел в экстремальных условиях. Как пишет KP.RU, он едва не утонул в болоте и чудом спасся от медведицы.

Иркутянин устроился охранять лесосеку. В первую же ночь отошел от вагончика по нужде и не смог найти обратную дорогу в темноте. Он был легко одет, в тапках на босую ногу. Обувь он вскоре потерял, поскольку попал в болото. А бродить босиком по лесу - само по себе испытание не из легких.

К счастью у него с собой была зажигалка, потому питаться удалось жареными грибами.

На третий день он встретил двух медвежат с матерью. От них он спрятался под бревном. Каким-то чудом медведица его не учуяла. В противном случае все могло кончится очень печально. Лишь на четвертый день мужчина вышел на дорогу, где на него наткнулся полицейский патруль. Как оказалось, его все эти дни искали волонтеры и полицейские.

От места работы незадачливый сторож ушел на 15 километров.