Новости

Посол РФ: Чем спокойнее в Беларуси, тем спокойнее нам 17:11
Путин выразил обеспокоенность внешними попытками дестабилизации в Беларуси 17:07
Названа цена на российский электрокар ZETTA. Он оказался дороже, чем обещали 17:00
В Ингушетии у боевиков найден пистолет убитого бойца Росгвардии 16:47
Четыре спортивные зоны создадут в парке у Северного речного вокзала 16:40
МВД: Участник протестов в Минске погиб под колесами автомобиля 16:28
Трое потерпевших по делу Ефремова заявили к актеру иск на 1 рубль 16:27
Более 200 арт-галерей смогут получить субсидии от правительства Москвы 16:17
Юрий Лоза прокомментировал скандал вокруг Little Big 15:47
В Ингушетии спецназ ликвидировал двух вооруженных боевиков 15:43
Ловрен отметил ужасный английский Дзюбы 15:43
Суд отменил продление ареста акций Михаила Абызова 15:27
Антиправительственные протесты в Болгарии поддержали более 60% граждан 15:24
Путин в беседе с Макроном подчеркнул недопустимость давления на руководство РБ 15:15
Стали известны дата, место прощания и похорон Валентины Легкоступовой 15:11
Член президиума Боснии Милорад Додик поздравил Шойгу с юбилеем РГО 15:05
Корпорация Oracle включилась в гонку за TikTok 15:01
Появились подробности гибели поэта и сценариста Бориса Пастернака 15:00
Путин попросил представить предложения по новому нефтехимическому комплексу 14:58
Житель Сибири несколько дней бродил по тайге и спасся от медведицы 14:29
Конкурсный управляющий присвоил себе более 16 миллионов рублей 14:23
Глава минздрава Беларуси: Скорые не привозили милицию к местам задержаний 14:18
Россиянка, у которой в Италии забрали детей, вернулась с ними на родину 14:09
В Москве выбрали имена двум лосятам-сиротам 14:03
Госиспытания новой подлодки "Волхов" начались на Балтфлоте 14:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
18.08.2020 17:08

Пуленепробиваемый базальт

Что мешает разработке уникальной вулканической горной породы в республиках СКФО
Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 182(8236)
В Северной Осетии и Карачаево-Черкесии обнаружены богатые месторождения базальта - вулканической горной породы, которая используется в производстве: от выпуска минеральной ваты (утеплителя), базальтового волокна (огнеупорный, армирующий, теплоизоляционный материал), облицовочных плит, наполнителя в бетон до изготовления сверхпрочных нитей для бронежилетов.
Усиленные гибридные ткани из базальтовых волокон применяются для изготовления огнеупорной спецодежды и бронежилетов. Фото: Владимир Аносов/РГ Усиленные гибридные ткани из базальтовых волокон применяются для изготовления огнеупорной спецодежды и бронежилетов. Фото: Владимир Аносов/РГ
Усиленные гибридные ткани из базальтовых волокон применяются для изготовления огнеупорной спецодежды и бронежилетов. Фото: Владимир Аносов/РГ

Строительство заводов по переработке этого сырья могло бы кардинально повлиять на экономику регионов и обеспечить создание сотен рабочих мест. Так утверждают в ассоциации "Северный Кавказ", которая провела анализ инвестиционных возможностей республик СКФО и среди прочего указала на эту.

Фото: АК "АЛРОСА"
В Якутии добыт крупнейший цветной алмаз России

"Базальт - наиболее приемлемое сырье для получения дешевых и экологически чистых изделий на основе композитных материалов. Уникальность базальтовых нитей в том, что по качеству они превосходят широко используемое стекловолокно, но при этом цена на них ниже, чем на углеродное волокно. Область применения базальта чрезвычайно разнообразна: нефтегазовая и нефтехимическая отрасль, строительство, автомобильная и пищевая промышленность, производство радиоэлектроники, машиностроение, авиа- и судостроение, жилищно-коммунальное хозяйство, транспортные перевозки, атомная промышленность, - отметили в ассоциации. - В Стратегии социально-экономического развития СКФО до 2025 года производство стройматериалов, в том числе изделий из базальта, обозначено как приоритетная отрасль".

Впервые геологические изыскания этой породы в Северной Осетии провели в 1995 году и повторили в 2012-м.

- Одно из крупных месторождений, запасы которого подтверждены, находится в верховьях реки Фиагдон - на мысе Арсикома в районе слияния рек Дзамараш-дон и Бугульт-дон, - рассказал корреспонденту "РГ" доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры прикладной геологии Северо-Кавказского горно-металлургического института (СКГМИ) Игорь Васьков. - Кроме того, есть еще два месторождения, но их запасы пока не подтверждены. Для добычи базальта необходим карьер. Другие способы в данном случае не подходят.

Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех
На уральском прииске нашли коллекционные изумруды общей массой 4,8 кг

По его словам, температура плавления базальта составляет около 1200 градусов по Цельсию. Поэтому материалы, которые из него делают, износостойкие и огнеупорные. Достаточно сказать, что базальтовыми плитами выкладывают бункеры в доменных печах и сталеплавильных цехах, куда подают расплавленный металл. В то же время из него отливают декоративные украшения для зданий, скульптуры, узорную плитку для мощения тротуаров. И все полученные изделия, даже с изысканным кружевным плетением, неизменно обладают чрезвычайной прочностью.

Согласно исследованию ассоциации "Северный Кавказ", в Карачаево-Черкесии разведано несколько месторождений базальта, которые в течение многих десятилетий оставались невостребованными, в том числе кластолавы базальтового состава для производства минерального волокна (месторождение Каракентское). К наиболее доступным источникам сырья относятся Каракентский участок юрских базальтов и выходы девонских зеленокаменно-измененных базальтов по рекам Уруп, Власенчиха и Большая Лаба.

В Северной Осетии территория вдоль рек Бугульта-дон и Дзамараш-дон, где проводились изыскания базальта, получила среди геологов название "Фиагдонская площадь".

- Ее прогнозные ресурсы - около 28 миллионов тонн, - рассказывает кандидат геолого-минераловедческих наук, ведущий научный сотрудник ФГУП "ЦНИИгеолнеруд" Евгений Беляев. - В целом суммарные прогнозные запасы сырья для производства базальтового волокна в Северной Осетии оцениваются более чем в 60 миллионов тонн.

Сейчас в республике разрабатываются проекты производства продукции на основе этого сырья. В соседнем Дагестане открыто предприятие, где выпускают базальтовое волокно (его мощность - 12 тысяч тонн продукции в год) и специальные стеклянные волокна (три тысячи тонн в год), а также композиционные материалы на их основе. По мнению экспертов, увеличить рентабельность переработки базальта в Северной Осетии можно, если делать не только базальтовое волокно и минеральную вату, но и строительные блоки или узорную тротуарную плитку.

Фото: Предоставлено Михаилом Цыганко
Уральский горноспасатель нашел два новых минерала

При этом специалисты в области горнорудного дела считают, что на данном этапе добыча и крупномасштабная переработка обнаруженных месторождений базальта вряд ли возможны. Для этого необходимо создать индустрию - организовать горнодобывающий карьер, проложить к нему дорогу и построить завод, то есть нужен серьезный инвестор, готовый вложить очень большую сумму денег в проект.

- При переработке базальта 95 процентов затрат - это энергозатраты, - рассказывает доцент СКГМИ Александр Палквой. - Ведь это фактически камень, который надо расплавить. В то же время продукции получается очень много. Например, из 12 тонн базальтовой руды (два грузовика) выходит около двух железнодорожных вагонов минеральной ваты-утеплителя. Но надо еще найти рынок сбыта. Добыча руд, содержащих базальт (в Осетии это диабазы), тоже очень затратна. Например, в нашей республике существовало предприятие "Газоаппарат" (сейчас оно ликвидировано), которое занималось переработкой этого сырья. Так вот, привозить руду из Алтайского края им было выгоднее, чем добывать в Осетии. Ведь для промышленной добычи базальта в район того же мыса Арсикома нужно проложить дорогу по горным и скалистым склонам. Представляете, какие инвестиции нужны! Думаю, речь пойдет о сотнях миллионов рублей.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия

Главное сегодня

Путин получил в подарок от Сечина бутылку с премиальной нефтью
В Мали совершена попытка военного переворота
Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года
За сутки в России подтверждено 4748 случаев COVID-19 в 83 регионах
Стали известны дата, место прощания и похорон Валентины Легкоступовой