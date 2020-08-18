В Северной Осетии и Карачаево-Черкесии обнаружены богатые месторождения базальта - вулканической горной породы, которая используется в производстве: от выпуска минеральной ваты (утеплителя), базальтового волокна (огнеупорный, армирующий, теплоизоляционный материал), облицовочных плит, наполнителя в бетон до изготовления сверхпрочных нитей для бронежилетов.

Строительство заводов по переработке этого сырья могло бы кардинально повлиять на экономику регионов и обеспечить создание сотен рабочих мест. Так утверждают в ассоциации "Северный Кавказ", которая провела анализ инвестиционных возможностей республик СКФО и среди прочего указала на эту.

"Базальт - наиболее приемлемое сырье для получения дешевых и экологически чистых изделий на основе композитных материалов. Уникальность базальтовых нитей в том, что по качеству они превосходят широко используемое стекловолокно, но при этом цена на них ниже, чем на углеродное волокно. Область применения базальта чрезвычайно разнообразна: нефтегазовая и нефтехимическая отрасль, строительство, автомобильная и пищевая промышленность, производство радиоэлектроники, машиностроение, авиа- и судостроение, жилищно-коммунальное хозяйство, транспортные перевозки, атомная промышленность, - отметили в ассоциации. - В Стратегии социально-экономического развития СКФО до 2025 года производство стройматериалов, в том числе изделий из базальта, обозначено как приоритетная отрасль".

Впервые геологические изыскания этой породы в Северной Осетии провели в 1995 году и повторили в 2012-м.

- Одно из крупных месторождений, запасы которого подтверждены, находится в верховьях реки Фиагдон - на мысе Арсикома в районе слияния рек Дзамараш-дон и Бугульт-дон, - рассказал корреспонденту "РГ" доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры прикладной геологии Северо-Кавказского горно-металлургического института (СКГМИ) Игорь Васьков. - Кроме того, есть еще два месторождения, но их запасы пока не подтверждены. Для добычи базальта необходим карьер. Другие способы в данном случае не подходят.

По его словам, температура плавления базальта составляет около 1200 градусов по Цельсию. Поэтому материалы, которые из него делают, износостойкие и огнеупорные. Достаточно сказать, что базальтовыми плитами выкладывают бункеры в доменных печах и сталеплавильных цехах, куда подают расплавленный металл. В то же время из него отливают декоративные украшения для зданий, скульптуры, узорную плитку для мощения тротуаров. И все полученные изделия, даже с изысканным кружевным плетением, неизменно обладают чрезвычайной прочностью.

Согласно исследованию ассоциации "Северный Кавказ", в Карачаево-Черкесии разведано несколько месторождений базальта, которые в течение многих десятилетий оставались невостребованными, в том числе кластолавы базальтового состава для производства минерального волокна (месторождение Каракентское). К наиболее доступным источникам сырья относятся Каракентский участок юрских базальтов и выходы девонских зеленокаменно-измененных базальтов по рекам Уруп, Власенчиха и Большая Лаба.

В Северной Осетии территория вдоль рек Бугульта-дон и Дзамараш-дон, где проводились изыскания базальта, получила среди геологов название "Фиагдонская площадь".

- Ее прогнозные ресурсы - около 28 миллионов тонн, - рассказывает кандидат геолого-минераловедческих наук, ведущий научный сотрудник ФГУП "ЦНИИгеолнеруд" Евгений Беляев. - В целом суммарные прогнозные запасы сырья для производства базальтового волокна в Северной Осетии оцениваются более чем в 60 миллионов тонн.

Сейчас в республике разрабатываются проекты производства продукции на основе этого сырья. В соседнем Дагестане открыто предприятие, где выпускают базальтовое волокно (его мощность - 12 тысяч тонн продукции в год) и специальные стеклянные волокна (три тысячи тонн в год), а также композиционные материалы на их основе. По мнению экспертов, увеличить рентабельность переработки базальта в Северной Осетии можно, если делать не только базальтовое волокно и минеральную вату, но и строительные блоки или узорную тротуарную плитку.

При этом специалисты в области горнорудного дела считают, что на данном этапе добыча и крупномасштабная переработка обнаруженных месторождений базальта вряд ли возможны. Для этого необходимо создать индустрию - организовать горнодобывающий карьер, проложить к нему дорогу и построить завод, то есть нужен серьезный инвестор, готовый вложить очень большую сумму денег в проект.

- При переработке базальта 95 процентов затрат - это энергозатраты, - рассказывает доцент СКГМИ Александр Палквой. - Ведь это фактически камень, который надо расплавить. В то же время продукции получается очень много. Например, из 12 тонн базальтовой руды (два грузовика) выходит около двух железнодорожных вагонов минеральной ваты-утеплителя. Но надо еще найти рынок сбыта. Добыча руд, содержащих базальт (в Осетии это диабазы), тоже очень затратна. Например, в нашей республике существовало предприятие "Газоаппарат" (сейчас оно ликвидировано), которое занималось переработкой этого сырья. Так вот, привозить руду из Алтайского края им было выгоднее, чем добывать в Осетии. Ведь для промышленной добычи базальта в район того же мыса Арсикома нужно проложить дорогу по горным и скалистым склонам. Представляете, какие инвестиции нужны! Думаю, речь пойдет о сотнях миллионов рублей.