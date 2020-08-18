Новый кластер малой авиации может объединить десять предприятий СКФО

Аппарат полпреда президента РФ в СКФО опубликовал сводный анализ инвестиционной привлекательности регионов Северного Кавказа, в котором сделан акцент на том, что особенный интерес представляет организация в округе промышленного кластера техники малой авиации. В СКФО в него может войти как минимум 10 предприятий, расположенных в Северной Осетии, Дагестане, Чечне, Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии.

"Ежегодное выбытие из эксплуатации самолетов действующего авиапарка и дальнейший рост спроса на авиаперевозки в РФ создают дефицит мощностей и расширяют рыночную нишу для новых воздушных судов отечественного производства, в том числе малой авиации сельскохозяйственного, спортивного, специального и бизнес-назначения, - отмечается в документе, подготовленном ассоциацией "Северный Кавказ". - В то время как большинство авиастроительных предприятий на территории РФ концентрируется на производстве тяжелой авиатехники, выпуск легкомоторных аппаратов практически не развит. Без принятия экстренных мер со стороны государства резко возросший за последние годы спрос на них будет удовлетворяться авиатехникой импортного производства. В России, по данным на 2017 год, в структуре малой авиации 90 процентов самолетов имеют критический износ и подлежат дорогостоящему ремонту или замене".

Аналитики также пришли к выводу, что РФ заметно отстает от развитых стран по уровню распространения малой авиации, несмотря на то, что на 60 процентах территории государства она является единственным средством обеспечения транспортной доступности. Проблема в том, что большинство разработанных в стране самолетов не имеют необходимых сертификатов.

"При этом легкомоторное вертолето- и авиастроение представляется наиболее привлекательным сегментом транспортного машиностроения из-за относительно невысокого уровня конкуренции и возможности замещения продукции зарубежных производителей, - добавляют в полпредстве. - Необходимо отметить, что одна из задач федеральной подпрограммы "Самолетостроение" - продвижение продукции, в том числе выпущенной на территории Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, на внутреннем и внешнем рынках. Госпрограммой предусмотрена финансовая поддержка научных организаций, занимающихся исследованиями в авиационной науке, а также субсидирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в авиационной промышленности".

В основном предприятия, которые могут войти в кластер, размещаются в Дагестане. Так, компания "Авиаагрегат" специализируется на производстве аэродромного оборудования, а также комплектующих изделий и узлов для самолетов. Запчасти и комплектующие для авиатехники выпускает "Концерн "Кизлярский электромеханический завод". Кроме того, по заказу минобороны и предприятий авиационной промышленности здесь производят различное бортовое оборудование для самолетов и вертолетов, противообледенительные системы, пульты проверки системы кондиционирования воздуха.

Генеральный директор Кизлярского электромеханического завода Ибрагим Ахматов считает создание в СКФО кластера малой авиации перспективным начинанием. Но, по его мнению, он должен реально работать, а не существовать просто ради громкого названия.

- Прежде всего необходимо определиться, какие предприятия Северного Кавказа работают в этой отрасли, где они расположены, что могут выпускать и в каком объеме, - отметил в беседе с корреспондентом "РГ" Ахматов.

С августа 2015 года на кизлярском заводе в рамках программы "Кооперация", финансируемой Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, ведут проектирование многоцелевого четырехместного самолета МАИ-41. После недавних испытаний он получил сертификат летной годности. На авиасалоне МАКС о нем положительно отозвались специалисты.

Он обладает неплохими характеристиками - максимальной крейсерской и минимальной посадочной скоростью, достаточной маневренностью, способностью садиться на грунтовые полосы. Для его заправки можно использовать автомобильный бензин. У него сравнимые с легковушкой расходные характеристики. Выбранная схема высокоплана позволяет разместить в салоне экипаж и пассажиров, обеспечив им хороший обзор и удобство входа-выхода через четыре остекленные двери автомобильного типа. На самолет можно установить поплавковое и лыжное шасси. Он оснащен полным комплектом современного навигационного оборудования для обеспечения полета по приборам.

Сейчас завершаются последние испытания машины. Ее планируют использовать для нужд МЧС, в авиаперевозках, для обучения летного состава, воздушного патрулирования нефте- и газопроводов, лесов и водоемов, а также для аэросъемки.

Как говорит Ибрагим Ахматов, самолет прост в использовании, его можно посадить практически на любой грунт. Воздушное судно оборудовано спасательной системой, что позволяет при аварийной ситуации спустить его на землю на парашюте. Кроме того, в планах - усовершенствовать машину для посадки на водную поверхность. Руководитель завода рассказал, что существует намерение организовать еще и производство пятиместных вертолетов.

Однако помимо предприятий машиностроения в СКФО есть заводы, где выпускают радио- и электрооборудование для гражданской авиации, средства управления полетами военного назначения, самолетно-переговорные устройства, различные комплектующие для систем слежения за воздушными судами, цилиндрические и прямоугольные низковольтные электрические соединители для авиационной техники, а также станции активных помех для летательных аппаратов. К их числу относятся Буйнакский агрегатный завод и предприятие "Электросигнал" в Дагестане, заводы "Сигнал" и "Атлант" - в Ставропольском крае, "Радуга" - в Северной Осетии, "Каскад" - в Карачаево-Черкесии.

На двух ставропольских предприятиях сейчас выполняют заказы для оборонного комплекса России и производят продукцию для гражданских нужд.

- К нам пока с конкретными предложениями вступить в кластер не обращались, но в целом, я думаю, нас бы это заинтересовало. Тут речь идет как раз о нашем профиле. Мы среди прочего производим радиочастотные соединители. Их и в малой авиации можно использовать, - сказал корреспонденту "РГ" генеральный директор завода "Атлант" Валерий Данилов. - На нашем предприятии выпускают различные системы для авиации, так что мы бы поучаствовали в таком проекте. Довольно странно, что я об этом узнаю от журналистов, а не от тех, кто этой идеей занимается в регионе. Наверное, пока нет конкретики, только оценочные выводы.

По словам Данилова, на заводе нет нехватки в заказах, так как он работает в том числе с крупными авиапроизводителями, которые собирают лайнеры для гражданской авиации. Здесь производят больше 2400 видов изделий для систем отображения данных, бортовых систем управления и связи, систем контроля и телерадиометрии, беспилотных систем в авиационной, вертолетной, ракетно-космической, морской и бронетанковой технике, а также объектов гражданского назначения.

В начале лета губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что "Атлант" и еще одно краевое предприятие "Оптрон-Ставрополь" уже начали поставлять на отечественный рынок новые модели радиочастотных соединителей, которые используются для передачи электросигналов. Так, линейка проектируемых "Оптрон-Ставрополь" полупроводников предназначена для новых генераторов, которыми планируется оснащать пассажирские авиалайнеры российского производства. С помощью нового способа герметизации оборудования увеличивается количество отводимого тепла и повышается максимальная температура работы прибора.

- Новые модели сверхвысокочастотных разъемов завода "Атлант" разработаны с учетом высоких требований устойчивости к воздействию внешней среды, ударным и вибрационным нагрузкам, что обеспечивает бесперебойную работу авиационной и космической аппаратуры, железнодорожного оборудования и автомобильной электроники, - заявил заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Дмитрий Макаркин. - Использование новых моделей полупроводников ставропольского производства позволит снизить долю импортных комплектующих в отечественных пассажирских самолетах. При этом наши предприятия гарантируют высокое качество изделий и конкурентную цену.