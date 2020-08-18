Сельскохозяйственные организации края, занимающиеся производством мяса, оказались в непростой ситуации из-за регионализации, то есть присвоения территории Всемирной организацией здоровья животных определенного статуса, связанного с распространением опасных заболеваний скота.

Теперь ставропольскую говядину можно поставлять лишь в ограниченное количество субъектов страны. Животноводы приспосабливаются как могут к изменившимся правилам игры и ищут новые возможные для них рынки сбыта.

Международное эпизоотическое бюро официально проводит регионализацию стран - членов МЭБ по шести болезням животных, в том числе по ящуру крупного рогатого скота. В России ряд субъектов, в том числе северокавказских, вошли в зоны, где вакцинация против ящура необходима. Продукты животного происхождения вывозить отсюда в благополучные регионы (как правило, это более северные территории страны) нельзя, иначе и у них возникнут проблемы с экспортом мяса и скота. В итоге ставропольские животноводы и переработчики столкнулись с резким сужением рынка сбыта.

Чтобы найти дополнительные ниши, местные предприятия внедряют новые технологии и даже переходят на выпуск мраморного мяса, спрос на которое ежегодно растет. К примеру, в Красногвардейском районе Ставрополья в условиях регионализации "налегли" на племенное скотоводство. СПК колхоз "Родина" занимается разведением мясного скота герефордской породы дмитриевского типа.

- За 15 лет проведена серьезная селекционно-племенная работа для улучшения генофонда и экстерьерных качеств животных, скорректирована кормовая база. Достижением является то, что скот интенсивно растет на протяжении 24 месяцев. Бычки в возрасте двух лет весят 750-760 килограммов, при этом убойный выход составляет 60 процентов, - отметил начальник отдела животноводства, рыболовства и племенного дела минсельхоза региона Иван Копылов.

Колхозники консультируются со специалистами Оренбургского и Ставропольского НИИ и Ставропольского аграрного университета. Именно ученые контролируют всю селекционную работу, проводимую со здешним КРС. Животные дмитриевского типа отличаются интенсивностью набора массы. К 18-месячному возрасту при одинаковых кормовых затратах они весят на 12 процентов больше, чем представители базовой породы.

Чтобы найти новых покупателей, на предприятии освоили технологию сухой выдержки туш и вызревания мяса. Как рассказали в колхозе, говядину выдерживают, чтобы усилить естественный вкус. Этого удается добиться благодаря ферментативным биохимическим реакциям, в результате которых мышечная ткань размягчается. Процесс заключается в испарении влаги и разрушении энзимов, содержащихся в мясе, что улучшает аромат и вкусовые характеристики продукции. Говядина вызревает в специальных холодильных камерах около месяца при температуре от 0 до четырех градусов и высокой влажности воздуха.

Здесь же внедрили технологию глубокой переработки мраморной говядины, которую реализуют в вакуумных упаковках. Сейчас продукция продается в магазинах Ставрополя.

Не отстают и другие племенные хозяйства. Новый, вознесенский тип калмыцкого бычка недавно вывели на племзаводе "Дружба" Апанасенковского района. Порода характеризуется повышенной мясистостью и высокой мраморностью. Убойный выход превышает 62 процента от живой массы. В СПК "Путь Ленина" Апанасенковского района и СПК колхоз-племзавод имени Ленина Арзгирского района также работают над созданием нового типа калмыцкого скота, но здесь используют быков-производителей абердин-ангусской породы красной масти. Она отличается повышенной скороспелостью и мясистостью.

Проблемы из-за регионализации возникли и у ставропольских производителей баранины. По данным минсельхоза края, здесь ежегодно выпускается около 13 тысяч тонн этого мяса, что почти в шесть раз превышает потребности региона, то есть емкость внутреннего рынка слишком мала, и он не способен обеспечить достаточную прибыль сельхозпроизводителям.

Сейчас власти края создают региональный штаб, который займется поиском новых рынков сбыта и организацией прямых экспортных поставок в Армению, Азербайджан и Казахстан, Белоруссию, куда ввоз ставропольской животноводческой продукции не запрещен.

"С введением регионализации рынок сбыта для ставропольских предприятий сжался вдвое. В связи с этим необходимо дополнительно проанализировать экспортный потенциал региона и найти варианты, чтобы увеличить вывоз продукции", - добавили в министерстве.

Справка "РГ"

За год - с первого июля 2019 года по первое июля 2020-го - общее поголовье крупного рогатого скота в крае сократилось на 1,4 процента и составило 304,6 тысячи. Если говорить сугубо о мясном скоте, то, согласно последним данным, в крупных сельхозкомпаниях и фермерских хозяйствах его поголовье составило 61,6 тысячи животных. В племенных организациях содержится 20,7 тысячи голов КРС.