В Дагестане врачи спасли проглотившего четыре зуба пациента

С уникальным случаем столкнулись врачи республиканской клинической больницы Махачкалы. К ним обратился мужчина, который жаловался на кашель и затрудненное дыхание.

С необычным диагнозом медики столкнулись впервые - оказалось, больной во время сна проглотил установленный ему на днях зубной мост на четыре зуба.

Исследование показало, что зубной мост находится в промежуточном бронхе правого легкого. Мужчина обратился вовремя - начался воспалительный процесс, который мог привести к пневмонии и разрыву стенки бронха.

Врачи придумали как извлечь инородное тело.

"Через канал бронхоскопа провели петлю, с помощью которой захватили коронки, зафиксировали и извлекли в наружу", - рассказали "РГ" в пресс-службе больницы.

В настоящее время пациент чувствует себя хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает. ⠀