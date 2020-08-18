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18.08.2020 15:24
Рубрика: Общество

В Дагестане врачи спасли проглотившего четыре зуба пациента

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

С уникальным случаем столкнулись врачи республиканской клинической больницы Махачкалы. К ним обратился мужчина, который жаловался на кашель и затрудненное дыхание.

Фото: iStock
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С необычным диагнозом медики столкнулись впервые - оказалось, больной во время сна проглотил установленный ему на днях зубной мост на четыре зуба.

Исследование показало, что зубной мост находится в промежуточном бронхе правого легкого. Мужчина обратился вовремя - начался воспалительный процесс, который мог привести к пневмонии и разрыву стенки бронха.

Врачи придумали как извлечь инородное тело.

"Через канал бронхоскопа провели петлю, с помощью которой захватили коронки, зафиксировали и извлекли в наружу", - рассказали "РГ" в пресс-службе больницы.

В настоящее время пациент чувствует себя хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает. ⠀

В регионах Общество Здоровье Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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