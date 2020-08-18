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18.08.2020 17:41

Один пластик для всего

В Кабардино-Балкарии появится первая на Северном Кавказе Единая карта жителя
Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 182(8236)
Правительство республики подписало соглашение с АО "Национальная система платежных карт" (НСПК), согласно которому в регионе появится новый финансовый инструмент - Единая карта жителя КБР.
Фото: iStock
Впервые банковская операция проведена по электронной доверенности

- Мы рассчитываем, что она упростит получение различных бюджетных выплат и социальных услуг. Правительство региона уделяет особое внимание развитию цифровой экономики. Сотрудничество с "Национальной системой платежных карт" станет логичным продолжением реализуемых нами в этом направлении региональных проектов, - отметил председатель правительства КБР Алий Мусуков.

В рамках проекта предполагается создание в республике линейки нефинансовых сервисов: "Социальный калькулятор", "Удобное получение выплат из бюджета", "Получение социальных скидок и услуг по карте жителя", "Портал путешествий", "Цифровое парковочное пространство", "Цифровое здравоохранение и образование" и "Цифровые государственные услуги".

Например, с помощью "Социального калькулятора" жители республики смогут узнать о положенных им выплатах и других вариантах соцподдержки, существующих в республике. А вот "Цифровое парковочное пространство" - это достаточно сложная система, над которой придется тщательно поработать местным властям. С ее помощью удастся разгрузить транспортную сеть и оптимизировать организацию парковок. Муниципалитеты или уполномоченные структуры будут получать информацию об их состоянии, далее ее обработают в онлайн-режиме и визуализируют в нескольких форматах, в том числе в виде цифровой карты.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Большинство финансовых услуг можно будет получить не выходя из дома

Специалисты считают, что Единая карта жителя - один из обязательных шагов к формированию "Умных городов". Она позволит властям узнать, каким видом транспорта чаще пользуются жители. Бизнес с ее помощью сможет предлагать клиентам адресные скидки. А гражданам станет проще пользоваться электронными услугами. Такие технологии помогают оптимизировать бюджетные расходы и повысить эффективность экономической политики.

Кабардино-Балкария первой среди семи регионов СКФО начала готовиться к выпуску Единой карты жителя. Это связано с проектом создания цифровой копии Нальчика и внедрения систем "Умного города", о которых "РГ" писала ранее ("Клон Нальчика", "РГ" № 164 от 28 июля 2020 года).

"Сейчас наши специалисты изучают лучшие практики, существующие на отечественном рынке, для включения в карту жителя различных нефинансовых сервисов и выгодных интересных предложений. В СКФО и ЮФО также активно разрабатывают услуги, которые могут в ней появиться. Сегодня уже выпускается Единая городская социальная карта Севастополя, подписаны соглашения с Ростовской областью и Краснодарским краем, работаем над аналогичным проектом в Республике Крым", - рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе НСПК.

Подобные проекты реализуются и в других федеральных округах. Таким образом к середине 2020 года единые карты жителя на базе платежной системы "МИР" появились в 11 регионах России.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария Универсальная электронная карта

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