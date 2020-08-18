В Махачкале открылся пляж для инвалидов

Энтузиасты из Федерации парусного спорта Дагестана сделали подарок людям с ограниченными возможностями. В Махачкале они обустроили бесплатный пляж для инвалидов-колясочников.

Руководитель проекта "Доступный пляж" Магомед Омаров рассказал "РГ", что идея зародилась несколько лет назад. Реализовать ее удалось только в этом году, когда проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.

- Каждое лето наблюдали на море, как тяжело людям на инвалидных колясках по песку добраться до воды. Поэтому стали думать, как организовать для них доступную среду, - говорит Магомед Омаров.

В короткое время были оборудованы дорожки, места отдыха, раздевалки. А самое главное - закуплены специальные плавающие коляски. Их легко катить как по плитке, так и по песку. Испытания показали, что на воде коляска хорошо держится даже при небольшой качке. Пока колясок только две. Удовольствие не из дешевых - одна стоит 240 тысяч рублей.

- Подготовлены проекты по расширению действующего пляжа и приобретению дополнительных колясок. Аналогичный пляж хотим построить в Дербенте. В крайнем случае купим еще несколько колясок, будем арендовать транспорт и возить людей на пляж, - делится планами Магомед Омаров.

Ранее в Махачкале меценаты построили для инвалидов-колясочников кафе. В качестве обслуживающего персонала в нем работают молодые люди с ограниченными возможностями здоровья.

Здание полностью соответствует условиям безбарьерной среды - при входе установлен пандус, столы расположены так, чтобы человек на инвалидной коляске мог чувствовать себя комфортно.