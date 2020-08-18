Амбулатории в садоводствах Петербурга будут работать до холодов

Сроки работы медицинских амбулаторий в садоводствах будут продлены на несколько месяцев. Такое решение приняли в правительстве Санкт-Петербурга.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации петербуржцы не торопятся возвращаться в город, потому дачный сезон в этом году, скорее всего, продлится вплоть до заморозков. Все это время садоводам необходимо обеспечивать медицинскую помощь, объясняют в Смольном. Поэтому решено продлить сроки работы амбулаторий.

В прошлом году в петербургских садоводствах было введено в эксплуатацию четыре модульных врачебных амбулатории. В нынешнем планируется построить еще двенадцать.

По официальным данным, участки в садоводческих товариществах имеют более 2,5 миллионов петербуржцев. В этом году многие из них еще весной перебрались на дачи для постоянной жизни.

Согласно данным управления по развитию садоводства и огородничества Петербурга, в медицинские амбулатории садоводств в этом году обратились более 40 тысяч человек (как петербуржцы, так и жители Ленинградской области). В случае готовности вакцины от COVID-19 осенью в амбулаториях будет организована добровольная вакцинация для садоводов.