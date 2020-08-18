Борьбе с борщевиком мешает отсутствие рачительного хозяина

Борщевик Сосновского давно стал непременным атрибутом наших лугов и полей. Его можно увидеть вдоль дорог, линий электропередач, он забирается глубоко в леса, чтобы затем появиться в еще не освоенных им угодьях. Сражение с ним ведется повсеместно, но с переменным успехом, даже после того, как с 2015 года он утратил статус сельхозкультуры, став сорняком, с которым нужно бороться. Но до победы над ним еще далеко.

Вспомним историю. Многие уверены, что в советское время на Северо-Западе страны борщевика было не видать. Это не так. Могучее растение, которое может достигать и пяти метров в высоту, обнаружили в горах Кавказа еще в 1944 году. Уже три года спустя ученые, проведя экспериментальные посевы, впервые рекомендуют его для выращивания в качестве кормового растения.

Но большого распространения культура (тогда еще культура, а не сорняк) достигла в 80-х годах минувшего века. К тому времени селекционерами были выведены особые сорта борщевика. Была даже поставлена задача создать сорта с меньшим содержанием веществ, которые провоцируют ожоги кожи.

Дальше в стране наступают тяжелые времена, изучение борщевика заканчивается, а начавшееся запустение сельхозземель в 90-х годах прошлого века приводит к тому, что борщевик со специально отведенных под него земель распространяется по полям и лесам. Закрываются совхозы, и сельхозугодья зарастают травами, в том числе борщевиком. В 2000-х годах борщевик уже встречается повсеместно. На новых землях ему вольготно: растение оказалось устойчивым к морозам, да и естественных врагов ему не нашлось.

В 2011 году Ленинградская область первой в стране разрабатывает программу борьбы с зеленым захватчиком. К ней присоединяются другие регионы. В 2015-м решением секции земледелия и растениеводства научно-технического совета департамента растениеводства Минсельхоза России борщевик Сосновского включен в классификатор сорных растений. Чтобы справиться с ним, используют как механические способы (выкапывание корней, менее эффективные - кошение, срезание соцветий), так и химические.

Но... Борщевик по-прежнему чувствует себя довольно комфортно и сдаваться не собирается.

- Законодательно четко регулируется борьба с борщевиком в границах поселений - в рамках программ по благоустройству и на землях сельхозназначения - в рамках Земельного кодекса РФ. К нарушителям могут применяться штрафные санкции. На всех остальных территориях (в том числе вдоль магистралей, водных объектов, в лесном массиве) все гораздо сложнее. Конечно, формально и там должны бороться, раз борщевик признан сорняком, но по факту получается: где-то борются, где-то - время от времени, а где-то и вовсе нет. Из положительных примеров могу отметить уменьшение борщевика вдоль автодорог (на полосе отвода) - регионального и федерального подчинения, - объяснила "РГ" Ольга Жиглова, заместитель руководителя регионального ФГБУ "Россельхозцентр". - Также отмечу, что в поселениях, где борются с борщевиком, нет гигантских зарослей этого растения, хотя очаги еще остаются.

То есть не во всех поселениях принимают меры для борьбы с борщевиком.

Как пояснил Олег Малащенко, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти, хотя разработаны методики борьбы с борщевиком, принята программа, муниципалитетам могут выделить субсидии на проведение борьбы и у них есть полномочия в рамках земельного контроля штрафовать тех собственников земли, которые допустили засорение борщевиком и ничего не предпринимают, достаточно много поселений... не обращаются за деньгами. И число таких поселений реально велико - более 50 процентов.

- Местные жители должны требовать у своих администраций вступления в программу по борьбе с этим сорняком. Должны проявлять инициативу, - резюмирует Малащенко.

"РГ" спросила у глав муниципалитетов, в которых сражаются с борщевиком, каковы успехи.

- Нам сложно: борщевик наступает. Ведь на наших землях как раз он специально выращивался в советское время. У нас звание ударника коммунистического труда можно было получить за сбор такой кормовой культуры, как борщевик! Как все стало разваливаться, он, разумеется, стал распространяться. Причем у нас он очень мощный: выше трех метров в высоту, тогда как на более северных территориях он обычно поменьше - метра полтора-два. На борьбу с борщевиком мы тратим примерно 1, 5 миллиона рублей в год (из них один миллион - областная субсидия, 500 тысяч рублей - уже собственные средства муниципалитета). Отмечу, что и 500 тысяч для нас большие деньги, мы поселение дотационное. Но ряд собственников земель на территории поселения ничего не делает для того, чтобы справиться с борщевиком. Их земли заброшены: если раньше на полях коровы паслись, овцы, картошку сажали, то теперь пусто. Штрафы на собственников земли (если физическое лицо) символические: две-пять тысяч рублей, - отметил Алексей Музалев, глава поселения Большая Вруда Волосовского района.

- Мы вступили в борьбу с борщевиком с 2012 года. И достигли неплохих успехов: до 50 процентов земель у нас вычищено от этого сорняка. Но ряд владельцев земель, в том числе в садоводствах, никаких мер не предпринимают. Понимаете, борщевик очень коварен: например, справились вы с ним на поле, по которому линия электропередач проходит. А где-то под опорой линии он остался. Мы его тронуть не можем: технический объект, не наша территория. И борщевик снова пошел гулять по полю. А в этом году ситуацию усугубила погода: теплая зима послужила во благо борщевику. Он появился и на тех участках, на которых его давно не видали. В результате на следующий год мы подали заявку на субсидию из расчета на 20 процентов площади обработки больше, чем в этом году, - сказала Наталья Гузь, ведущий специалист администрации сельского поселения Большие Колпаны Гатчинского района.

Чтобы справиться с борщевиком, нужно, чтобы абсолютно все собственники земель были рачительными хозяевами. В том числе и садоводы. То есть борьба должна вестись всем миром. Чтобы поля не простаивали, а их бы использовали для посева культурных растений. Засеянное поле куда меньше подвержено нашествию борщевика, чем поле свободное.