Худрук Александринки начал работу над фильмом

Валерий Фокин решил снова заняться съемками кино. В его фильмографии семь картин, но последнюю - "Превращение" по Францу Кафке и с Евгением Мироновым в главной роли он снял уже очень давно - в 2002-м...

На сей раз режиссер займется киноверсией повести своего старшего сына Кирилла Фокина. Съемки фантастического триллера о противостоянии человечества и высшего инопланетного разума под названием "Петрополис" уже начались в Санкт-Петербурге и его окрестностях.

Эту повесть, получившую название "Огонь", Фокин-старший уже ставил на сцене Александринского театра в 2016 году. Тогда спектакль, получивший название "Сегодня. 2016" стал одним из самых обсуждаемых событий театрального сезона.

Главный герой, Владимир Огнев - сотрудник министерства по делам науки и прогресса, доктор психологии, занимается изучением влияния инопланетян на психику человека. И именно его приглашают на встречу глав государств с инопланетными посланцами, чтобы он, как ведущий специалист, определил, не угрожают ли пришельцы человечеству и не врут ли, когда говорят, что прилетели с самыми добрыми намерениями. Герой чувствует, что надвигается вселенская катастрофа, и остановить ее может только он. Вопрос в том, чем Огнев готов ради этого пожертвовать...

По словам Валерия Фокина, картина затрагивает глобальные проблемы и предлагает поразмышлять на тему доверия между странами и народами, что особенно актуально сегодня, когда весь мир столкнулся с пандемией.

Погрузить зрителей во внутренний мир героя и его подсознания, режиссер намерен с помощью современных технологий и неожиданных визуальных решений. А все для того, чтобы не просто показать на большом экране фантастический экшн и напряженную цепочку событий, что было уже ни раз, а то, как сложившуюся фантастическую ситуацию воспринимает человек. Для этого в одном из павильонов на территории Московского трубного завода "Филит" уже возведены масштабные декорации.

В главной роли Владимира Огнева - Антон Шагин, его жену играет Юлия Снигирь. Релиз запланирован на 2021 год.