В нынешних условиях, когда возле раскрученных достопримечательностей не протолкнуться, туристы особенно высоко ценят возможность побывать в какой-нибудь не настолько популярной сказке, а еще лучше - в сказке, где нет ни души. И такое место в Псковской области есть. Это кинодеревня на берегу речки Сороти - заброшенные декорации самого кассового в истории современной российской кинематографии фильма "Холоп".

Урочище Лосковское в Новоржевском районе - очень красивое местечко, куда сперва повадились киношники, а теперь - киноманы. Ведь здесь снимали не только главный блокбастер прошлого года, но и много других известных и не очень кинокартин: трилогию "Гоголь", сериалы "София", "Стена" и "Василиса", фильмы "Батальон", "Свои", "История одного назначения" и "Собор".

Когда-то там жили люди, но это было так давно, что режиссеру Дмитрию Месхиеву пришлось заново строить туда дорогу в 2011 году, когда он задумал снимать фильм про Василису Кожину. Позже для декораций "Батальона" в Лосковское начали свозить заброшенные крестьянские дома со всей округи, а кое-что построили на месте с нуля. И с тех пор то и дело перестраивают для каждого нового фильма.

От Санкт-Петербурга до Лосковского 400 километров, от Пскова - почти 130, от Новоржева - чуть более десяти. Если вы путешествуете на собственной машине, то или просто забейте в свой навигатор "урочище Лосковское", или сверните с трассы Воронкова Нива - Остров к деревне Посадниково. За этой деревней надо проехать по узкой лесной грунтовой дороге километра два с лишним.

И вот вы уже в еще одной деревне, которая будто вымерла, гуляете по пояс в траве по заброшенному кладбищу за околицей. Но если вдруг вам придет в голову потрогать замшелые, будто бы старинные каменные кресты, то окажется, что они из пенопласта.

Говорят, что после съемок в прошлом году по всей кинодеревне были разбросаны листки со сценарием "Холопа", но теперь фанаты фильма их уже растащили по личным коллекциям или продают на еВау.

Повсюду таблички, что в деревне ведется скрытое видеонаблюдение, но верится в это с трудом, потому что в избушках много мусора. Однако в двухэтажном "барском доме" чистота. На полу в горницах разбросаны только обломки декораций да сено.

Из этого дома открывается прекрасный вид на Сороть и на две бутафорские мельницы - ветряную и водяную. Возле водяной еще и лодочка с веслами стоит - неужто та самая, в которой Милош Бикович катался по Сороти с Александрой Бортич?

На ветряную мельницу можно подняться по шатким, но довольно крепким деревянным конструкциям, чтобы окинуть взглядом кинодеревню с другой стороны.

А вот интерьер мельницы, которая служила штабом для психолога Левы (Ивана Охлобыстина) и телепродюсера Анастасии (Марии Мироновой), надо искать в другом месте - в одной из построек на въезде в деревню.

Это красиво освещаемый солнцем сквозь щели в дощатой обивке сарай, посреди которого установлены два массивных деревянных колеса, образующих непонятный механизм с зубчатой передачей. Если раскрутить одно из них, то и другое начнет вращаться. Кино - да и только!

Расписные деревянные ворота и ставенки, бутафорские русские печки, брошенная на дороге телега, забытая киношниками шапка-ушанка на колу у въезда на барский двор - все, как один, туристы пишут потом в своих блогах, что как будто в сказку попали.

Многим из них хочется вернуться в Лосковское с палаткой, чтобы пожить в кинореальности подольше и почувствовать себя немного главным героем фильма "Холоп", который однажды проснулся в позапрошлом веке.

А самые продвинутые так и делают, хотя и признаются, что по ночам в вымершей деревне становится жутковато.