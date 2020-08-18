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18.08.2020 17:23
Рубрика: Общество

После смерти петербуржца, покинувшего больницу, начали проверку

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В петербургской Мариинской больнице начали служебную проверку после смерти пациента - молодого петербуржца, который самовольно покинул лечебное заведение.

Как сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мариинской больницы, молодой человек поступил с травмой головы. Врачи предупреждали его о том, что покидать стационар в его состоянии недопустимо. Однако пациент самовольно отправился в магазин.

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Это подтверждает короткая видеозапись, которую выложил в соцсетях сам пациент. Он рассказывает, что после того, как сильно ударился головой об асфальт, очнулся в больнице. Медики говорили ему о кровоизлиянии, тем не менее, несмотря на запрет покидать палату, он вышел за пределы медучреждения, чтобы купить сигарет. Чувствовал себя он неплохо, но все-таки решил вернуться в стационар. Однако охранники его назад в больницу не пустили. "Ну, в общем, я домой", - на этих словах видеозапись заканчивается. Известно, что через несколько часов после этого молодому человеку стало плохо, и во второй раз медики его уже не смогли спасти.

В больнице обещают сообщить результаты служебной проверки и приносят соболезнования родственникам умершего. В обстоятельствах произошедшего разбираются также сотрудники прокуратуры.

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