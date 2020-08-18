Русское географическое общество отметит свое 175-летие

Кинопоказами, квестами и выставками отметит юбилей Русское географическое общество. Сегодня организации исполняется 175 лет. Общество было основано в Санкт-Петербурге по повелению императора Николая I, который 18 августа 1845 года утвердил временный устав РГО.

В Санкт- Петербурге в честь праздника будет дан залп из пушки Петропавловской крепости. В день основания РГО в России впервые официально отметят и новый праздник - День географа. Центром основных празднеств станут Москва и Санкт-Петербург.

"Утро начнется с памятных церемоний в честь основателей и сподвижников РГО, а после в штаб-квартире организации проведут торжественное гашение юбилейной памятной марки. Откроются две выставки - "175 лет изучения России: география, этнография, статистика" и "Прогулка вокруг света". Гостям покажут уникальные документы из фондов географического общества. В частности, экземпляр "Атласа Российского" 1745 года - первого официального атласа, охватившего территорию всей Российской империи", - со ссылкой на пресс-службу РГО пишет РИА Новости.

В Москве к празднованию юбилея можно будет присоединиться в парках "Бабушкинский", "Сад культуры и отдыха им. Баумана", "Фили" и "Зарядье", где пройдут кинопоказы и выставки, рассказывающие об уникальных экспедициях, знаменитых исследователях и отчаянных первооткрывателях земель. Свои фонды для зрителей в этот день откроют и региональные филиалы РГО по всей стране. Организаторы постарались максимально увлечь историей всех, кто решится присоединиться к торжествам.

"Появление нового государственного праздника, учреждение почетного звания "Заслуженный географ России" - яркие примеры того, как восстанавливается престиж дела, которому мы служим. Ни один проект РГО не был бы успешным без людей, которые с поразительной энергией и энтузиазмом включаются в работу, участвуют в экспедициях, становятся волонтерами", - отметил в своем поздравлении президент РГО Сергей Шойгу.

Русское географическое общество - старейшая из действующих в стране общественных организаций. РГО имеет две штаб-квартиры в Москве и в Санкт-Петербурге (историческая). В научном архиве общества свыше 63 тысяч единиц хранения: документы, этнографические коллекции, фотографии, предметы из личных фондов географов и путешественников. Сегодня в РГО состоит более 23 тысяч членов, организация располагает 85 региональными отделениями.