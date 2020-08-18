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18.08.2020 20:25
Рубрика: Общество

Урок начинается с термометра

Новый учебный год в школах Вологодчины начнется с серьезных мер безопасности
Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Вологда)
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(8237)
Власти Вологодской области принимают беспрецедентные меры безопасности к началу учебного года. Будут закуплены бесконтактные термометры, рециркуляторы, дезинфицирующие средства. Уроки физкультуры перенесут на улицу.
Для школ в Вологодской области закупят более 1,9 тысячи бесконтактных термометров и более 4 тысяч рециркуляторов. Фото: Владимир Аносов/РГ Для школ в Вологодской области закупят более 1,9 тысячи бесконтактных термометров и более 4 тысяч рециркуляторов. Фото: Владимир Аносов/РГ
Для школ в Вологодской области закупят более 1,9 тысячи бесконтактных термометров и более 4 тысяч рециркуляторов. Фото: Владимир Аносов/РГ

Учебный процесс во всех региональных образовательных учреждениях начнут с 1 сентября. Это будет полноценная работа в нормальном очном режиме, но с соблюдением требований Роспотребнадзора. Определены три блока мероприятий: противоэпидемические, режимные и по информационному сопровождению.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Кому в школах нужны будут маски в новом учебном году

- Для школ необходимо закупить более 1,9 тысячи бесконтактных термометров и более четырех тысяч рециркуляторов. Сейчас образовательные учреждения приобретают их самостоятельно, а также дезинфицирующие и средства индивидуальной защиты, кожные антисептики", - сказала начальник департамента образования Вологодской области Елена Рябова.

Но дело это не из дешевых. Поэтому и решили возместить расходы муниципалитетов из областного бюджета. Это примерно 85 миллионов рублей. Собирать деньги с родителей учеников на рециркуляторы для обеззараживания воздуха категорически запретили.

Уже предварительно прикинули, как будет организована учеба: станут обязательными ежедневная термометрия, дезинфекция, соблюдение правил личной гигиены. Рециркуляторы установят в столовых, спортзалах, учебных кабинетах. За каждым классом закрепят отдельный кабинет, уроки будут проводить по специальному расписанию, в столовую - по графику. Деления классов на подгруппы не планируют, зато общие перемены отменят. Как, собственно говоря, и массовые мероприятия до конца года.

Что касается уроков физкультуры, то их будут проводить на свежем воздухе. А в учебном школьном процессе засчитают результаты дополнительного образования и по физкультуре, и по музыке, и по изобразительному искусству.

Фото: РИА Новости
Как будут работать российские школы в новом учебном году

Учреждения допобразования наконец-то открыли свои двери во вторник, а это более 800 организаций. Как считают власти, снятие ограничений позволит улучшить их финансовое положение, а семьям вернет возможность выбора доступного и качественного дополнительного образования. Самое главное, об этом уже сообщили всем родителям, праздник для первоклассников состоится. Он будет, как обычно, с цветами.

Между тем в вузах учебный год также начнется с 1 сентября. Но студентов обяжут носить маски. Исключение сделают лишь на творческих занятиях.

Молодые люди с хроническими заболеваниями смогут перейти на индивидуальные учебные планы, сотрудники из группы риска - на дистанционную работу.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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