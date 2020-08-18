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18.08.2020 20:36
Рубрика: Общество

В аэропорту Ярославля сбежал кот, которого не пустили в салон самолета

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В районе ярославского аэропорта Туношна ищут петербургского кота Кузю. Он сбежал из багажного отделения самолета рейса Ярославль - Санкт-Петербург.

Фото: iStock
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О произошедшем рассказала хозяйка кота петербургская студентка Анастасия. По словам девушки, Кузе почти два года. Это черный метис мейн-куна, спокойный домашний кот. Нынешним летом Анастасия с другом решили впервые взять его в путешествие. Они приехали из Петербурга в Ростов Великий, где живет бабушка девушки, а назад решили возвращаться самолетом.

- Оформили все необходимые документы, оплатили провоз кота в салоне самолета, в аэропорт прибыли за три часа, спокойно прошли все взвешивания и прочие проверки. Однако уже перед входом в самолет представители авиакомпании наотрез отказались пускать нас с Кузей внутрь, мотивируя тем, что его переноска слишком большая, - рассказала Анастасия корреспонденту "РГ". - Нам предложили либо сниматься с рейса, либо согласиться на перевозку кота в багажном отделении. Мы выбрали второй вариант. Бортпроводница взяла переноску с Кузей и ушла. Что там произошло на самом деле - мы не знаем. Но уже через несколько минут она вернулась и сообщила, что кот выбил дверцу переноски, разодрал ей палец и сбежал.

Молодые люди остались в Ярославле и надеются найти кота. Сотрудники аэропорта не отказывают в помощи - два раза вместе с хозяевами Кузи обходили территорию аэродрома. Судя по всему, кот по-прежнему остается здесь, считает девушка. Его переноску с любимым кормом поставили под камерой наблюдения в надежде, что кот вернется.

Анастасия также разместила на своей странице в Instagram просьбу о помощи в поисках Кузи.

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