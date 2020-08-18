ФСБ пресекла нелегальные полеты частного аэроклуба в Ленобласти

В Тосненском районе Ленинградской области в ходе проверки ФСБ были найдены грубые нарушения в работе частного аэроклуба "Беркут". Как сообщили в Управлении ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на посадочной площадке клуба "Коркино" находились гражданские самолеты без регистрации, которые совершали нелегальные полеты.

- Установлен факт проведения полетов с посадочной площадки "Коркино", в ходе которых осуществлялась передача управления воздушным судном лицам, не имеющим навыков и наличия соответствующих лицензий, - добавили в ФСБ. - Зафиксирован также факт незаконного размещения воздушных судов гражданской авиации, которые не имеют государственных регистрационных номеров и разрешительных документов в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ.

Самолеты без документов по результатам проверки были "демонтированы установленным порядком, а виновные в допущенных нарушениях лица привлечены к административной ответственности.