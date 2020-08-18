В Петербурге молодые люди ранили прохожего ножом за замечание

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга двое молодых людей ранили ножом прохожего, который сделал им замечание. Нетрезвые граждане приставали к людям и нецензурно выражались.

Все случилось в половине четвертого утра 17 августа. Хулиганами оказались двое уроженцев Дагестана, подтвердили в Главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области. Одному - 21 год, второму - 20. А вот молодому человеку, который им сделал замечание, восемнадцать.

Уроженцы Дагестана несколько раз ударили жителя Северной столицы и ранили его ножом в ногу.

Полиция задержала хулиганов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.