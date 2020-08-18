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18.08.2020 17:04
Рубрика: Власть

В Петербурге оштрафовали больше семи тысяч COVID-нарушителей

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Петербурге рассмотрено более 7,7 тысяч административных дел в отношении граждан, нарушавших противоэпидемический режим в период действия ограничительных мер, направленных на сдерживание пандемии коронавируса. Как сообщили корреспонденту "РГ" в городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности, чуть более пятисот нарушителей освобождены от административной ответственности, остальные оштрафованы.

Фото: iStock
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Статья 8-6-1 "Нарушение требований нормативных правовых актов Правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга" городского закона об административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа на граждан в размере четырех тысяч рублей. Правом составления протоколов по ней наделены городские органы государственной власти и полиция. По результатам их рассмотрения комитет вынес постановление о штрафе в 7148 случаях на общую сумму 28,598 миллиона рублей. И речь идет только о физических лицах, так как нарушения должностных и юридически лиц рассматривают администрации районов.

Как уточнили в комитете, вообще нарушений зафиксировано больше, так как процесс передачи материалов и подготовка документов для рассмотрения занимает определенное время. Однако сейчас их число снижается: в августе поступили на рассмотрение 55 дел, большая часть - за нарушения при проведении публичных мероприятий.

В регионах Власть Право Административное право Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19

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