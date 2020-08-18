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18.08.2020 13:19

Вторая свежесть

Ленинградская областная торгово-промышленная палата обратила внимание на рециклинг пищевой продукции
Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 182(8236)
Каждый день рядовой супермаркет списывает в качестве отходов от двух до восьми процентов от общего объема продукции. Это просрочка, а также товары с поврежденной или выцветшей упаковкой. Все отходы магазины вывозят на полигоны ТБО, платят деньги за их утилизацию. При этом многие животноводческие хозяйства с радостью бы взяли данную продукцию на корм. Но легально скормить свиньям позавчерашний хлеб или молоко запрещено. Производителей за такие действия ждут штрафы от Россельхознадзора, хотя в частном секторе животных кормят просрочкой веками.

На днях Ленинградская областная торгово-промышленная палата выступила с предложением внести изменения в нормативную базу и разрешить рециклинг пищевой продукции. Сейчас в ЛОТПП готовят соответствующие обращения в региональные органы власти.

Тема просрочки сложная и болезненная. С одной стороны, в ней животноводы действительно заинтересованы, с другой - на предприятия подходит не всякая просрочка и кормить животных гнилыми и плесневелыми продуктами нельзя.

Фото: Егор Ефимов/РИА Новости
Что тормозит переработку отходов в СЗФО

Лариса Тужилкина, генеральный директор ООО "Ленагроконсалт", обращает внимание на то, что кормить просрочкой животных в свое время запретили не просто так. Эксперт приводит в пример случай, когда в зверсовхозе из-за некачественного творога погибло все поголовье. Многие овощи и фрукты в принципе нельзя использовать, обращает внимание Тужилкина. Тем не менее эксперт считает, что сама по себе идея неплоха, но ее важно проработать, например на фермерских хозяйствах.

По словам президента Союза фермеров Ленинградской области и Санкт-Петербурга Александра Быкова, с просрочкой фермеры не работают, им это запрещено точно так же, как и крупным компаниям. Но есть договоренности с несколькими магазинами, оттуда производители забирают продукцию с истекающим через несколько дней сроком годности.

Просрочка - убыток для магазина, поэтому ретейл любым путем пытается оптимизировать ее объемы

Каждый день фермеры вынуждены объезжать огромное количество маленьких магазинчиков и забирать там по несколько упаковок продукции. Малые объемы дают возможность сделать выборку, то есть, например, заведомую некондицию фермер не возьмет. Но с масштабированием такой практики на более крупных производителей возможность отбора продукции вручную пропадет.

Сельхозпроизводители говорят, что заинтересованы в постоянном ассортименте. Когда они забирают из магазинов продукты, им важно, чтобы был примерно один и тот же объем и ассортимент.

Председатель совета участников регионального потребительского рынка ЛОТПП Ольга Волкова, в свою очередь, обращает внимание на то, что для торговли такая продукция - это убыток. Ретейл активно применяет системы автозаказа, который оптимизирует до предела объемы непроданных товаров, также не допустить просрочек помогают глубокие скидки в последние дни реализации.

Фото: depositphotos.com
Во всех отраслях и сферах производства в России необходим рециклинг

Соответственно, тот самый стабильный объем одинаковой продукции, который рассчитывают получать сельхозпроизводители, при грамотном менеджменте в принципе невозможен.

При таких раскладах система может работать, только если появятся посредники, которые займутся отбором и переработкой такой продукции из разных магазинов.

В принципе, такие фирмы уже есть. Например, несколько ресторанов с улицы Рубинштейна заключили договор на выпаривание отходов. Директор фирмы-переработчика Йоанна Добкович говорит, что ежедневно один ресторан производит порядка 50 килограммов отходов. Рестораторам предлагают два варианта: они могут либо сдавать эти отходы на переработку, либо купить установку и перерабатывать самостоятельно. На выходе получается мясо-костная мука.

Член комитета по качеству Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Целковский говорит, что сами торговые сети переработкой такой продукции заниматься вряд ли будут, но если рециклинг продуктов заработает, эксперт прогнозирует появление целого класса таких посредников.

Но если продуктовый рециклинг будет вписан в общую товарную цепочку, то цена такого вторсырья может резко возрасти. А это уже ставит под сомнение сам смысл предприятия, ведь сельхозпроизводители заинтересованы в продукции из супермаркетов не от хорошей жизни. "Просрочка" дешевле, чем комбикорм. Если цены будут сопоставимы, то животноводы сделают ставку в пользу спецпитания для животных.

Есть еще один момент. Сейчас производители стараются забирать из магазинов товары без упаковки. Дело в том, что когда в документах появляются полиэтиленовые пакеты, к сельхозпроизводителям автоматически выдвигают требования о создании бетонированной площадки для хранения отходов. Также фермеры обязаны заключить договор на их вывоз. В Союзе фермеров Ленобласти и Санкт-Петербурга говорят, что без урегулирования этих моментов получится так, что сельхозпроизводители не просто избавят ретейл от отходов, но еще и заплатят за это двойную цену.

В регионах СЗФО

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