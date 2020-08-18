В городском консультативно-диагностическом Центре для детей "Ювента" (репродуктивное здоровье) сейчас аншлаг. Число обращений рекордно и превысило показатели аналогичного периода прошлого года более чем в полтора раза. Потому что из-за ограничений, связанных с карантинными мерами по ковиду, подростки долгое время не имели возможности прийти на плановый прием. А востребованность помощи, оказываемой им, огромна.

Санкт-Петербург был первым городом в России, открывшим Центр охраны репродуктивного здоровья подростков еще в 1993 году. Начиная с 1997 года в городе стали открываться районные молодежные консультации (официальное их название - центры охраны репродуктивного здоровья подростков). Сейчас их 22 (14 отдельных центров и восемь кабинетов на базе районных поликлиник). Перечисленные учреждения являются структурными подразделениями детских поликлиник и активно сотрудничают с образовательными учреждениями. Создана именно система охраны репродуктивного здоровья подростков. И теперь опыт Санкт-Петербурга изучают и перенимают по всей стране.

Это сейчас. А в 1993 году это был прорыв. Много сил стоило отказаться от десятилетиями декларируемого ханжеского "Зачем вообще говорить на эту тему?" и создавать медучреждение, оказывающее помощь юным. Сейчас в центре работает команда специалистов разного профиля: гинекологи, урологи, медицинские психологи, психотерапевты, узкие специалисты, работает мощная лабораторно-диагностическая служба. Есть дневной стационар, проводятся оперативные вмешательства, работает круглосуточный телефон доверия. В районных центрах ведут прием психологи, гинекологи, урологи, в некоторых - и социальные работники.

- Да, репродуктивная функция ассоциируется со взрослым этапом жизни, но активно формируется она именно в детском и подростковом возрасте, - напоминает Марина Ипполитова, главный врач центра.

А теперь несколько цифр, показывающих, насколько эффективна организованная в Санкт-Петербурге система охраны репродуктивного здоровья юношей и девушек.

В 90-е годы минувшего века число прерываний беременности у несовершеннолетних превышало три тысячи ежегодно, а в наше время этот показатель составляет около 150 в год. Уменьшение - более чем в 20 раз! И это очень точная статистика, так как прерывание беременности у несовершеннолетних выполняет только этот центр. Кстати, ковидная ситуация дополнительно снизила показатели по прерыванию беременности: число абортов (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) снизилось в два раза.

Что касается заболеваний, передающихся преимущественно половым путем, то по сравнению с 1990-ми показатель снизился в 11 раз. То есть молодежь стала дорожить здоровьем, будущим, широко использовать барьерные средства контрацепции. Современные тинейджеры более осведомлены об интимной жизни и не стесняются обращаться к врачам. Результаты анонимного опроса показали, что средний возраст начала интимной жизни нынешнего поколения - 16,2 года.

Принципы работы сформулированы как четыре "Д": доверие, доброжелательность, доступность, добровольность. Подростки старше 15 лет могут обращаться самостоятельно и конфиденциально.

А три года назад на базе центра было создано принципиально новое направление - Центр коррекции нарушений пищевого поведения, потому что к специалистам "Ювенты" стали обращаться подростки (в основном девушки) с жалобами на нервную анорексию или булимию.

В центрах для тинейджеров ждут и их родителей (опекунов). Роль семьи в плане сохранения здоровья подростка нельзя не учитывать.

- К сожалению, в последние годы мы столкнулись с тенденцией, когда родители отказываются от так называемых профосмотров детей в поликлиниках (в 14, 15, 16 и 17 лет). Между тем на них зачастую как раз и выявляются проблемы, которые могут в дальнейшем сказаться на репродуктивной функции сына или дочери. Не хочу никого пугать, но, по статистике, у более чем 18 процентов девушек - различные гинекологические, эндокринные, воспалительные нарушения. Все чаще отмечаются проблемы молочных желез. А 14 процентов юношей нуждаются в обязательном лечении у детского уролога-андролога по поводу воспалительных заболеваний, аномалий развития половых органов. Несвоевременное выявление и лечение заболеваний органов репродуктивной системы могут привести к серьезным проблемам уже во взрослой жизни нынешнего подростка, - предупреждает Марина Ипполитова.

Опыт Санкт-Петербурга перенимают в регионах.

- Петербург стал первым в России городом, создавшим четкую и эффективную систему по охране репродуктивного здоровья подростков. У нас накоплен уникальный опыт, которым мы делимся с коллегами из других городов. Это не значит, что в регионах просто копируют нашу модель. Все зависит от местных условий, в том числе объемов финансирования, - сказал Анатолий Симаходский, главный внештатный педиатр Санкт-Петербурга.