У микрорайона "Пороховые" богатое историческое прошлое. Еще при Петре I здесь был построен пороховой завод, отсюда и название муниципалитета. Однако сейчас это типичный петербургский "спальник", в котором проживает порядка 130 тысяч человек.
Именно с этого муниципалитета, как сообщил председатель комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев, в Петербурге планируется начать проект по улучшению качества жизни в кварталах массовой застройки.
- Мы понимаем, что в настоящее время коренной серьезной перестройки, реновации, переделки и изменения облика этих жилых районов мы ожидать не можем. Но качество среды в этих жилых районах интегрально должно соответствовать качеству среды в историческом городе, - отметил Григорьев.
По словам председателя комитета, в рамках проекта будут предусмотрены принципиально новые работы по благоустройству, цивилизованная организация парковочных мест, а также мест для отдыха.
Как сообщили "РГ" в администрации Красногвардейского района, сейчас в формате онлайн проводятся опросы жителей и обсуждения возможного благоустройства. Граждане не витают в облаках, в основном их пожелания касаются вполне обыденных вещей: где проложить пешеходные дорожки, как расставить лавочки и урны, а также какими должны быть детские площадки.
Дискуссии, конечно, возникают, в первую очередь они касаются свободных площадей. Жильцы спорят, что там должно быть: одни выступают за дополнительные парковочные места, другие - за организацию на этих площадках кафе, третьи - за зеленые насаждения или детские площадки.
Средства на реализацию пожеланий жителей выделяются в рамках проекта "Твой бюджет".
Стоит отметить, что проект "Твой бюджет" реализуется по всему городу. Особенность "Пороховых" в том, что здесь не останавливаются на каких-то точках притяжения, задача в том, чтобы трансформировать саму дворовую ткань, добиться того, чтобы местным жителям было комфортно, например, гулять с детьми рядом с домом, а не ездить каждый день в центральные районы.
Вторая задача - чтобы у дворов появились какие-нибудь особенности.
Проблема в том, что, когда застройка осуществлялась массово, по всему городу строили одинаковые дома с одинаковыми же дворами. Конечно, в целом эти дворы выглядят нормально, там регулярно перекладывают асфальт и устанавливают детские площадки. Но эти площадки в основном тоже выглядят как близнецы. В Петербурге есть единичные примеры, когда муниципалитеты после настойчивых просьб активных жителей заказывали оригинальные площадки, например, в Московском районе есть "космические городки" или детские площадки в виде замков. Но это скорее исключение, чем правило.
Одна из причин, почему граждане остаются инертны, это сложность в оформлении документов. Не у каждого жителя многоэтажки хватит времени и желания, чтобы оформить проект, принести его в администрацию или муниципалитет, отстоять его важность.
В пилотном муниципалитете от жителей, желающих перемен, никаких документов оформлять не требуют, достаточно мнения в соцсетях.