В муниципальном образовании "Пороховые" городские власти намерены кардинально трансформировать дворовую среду. Как именно, должны подсказать сами жители. Если опыт одного муниципалитета окажется удачным, то его распространят на кварталы массовой застройки по всему городу.

У микрорайона "Пороховые" богатое историческое прошлое. Еще при Петре I здесь был построен пороховой завод, отсюда и название муниципалитета. Однако сейчас это типичный петербургский "спальник", в котором проживает порядка 130 тысяч человек.

Именно с этого муниципалитета, как сообщил председатель комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев, в Петербурге планируется начать проект по улучшению качества жизни в кварталах массовой застройки.

- Мы понимаем, что в настоящее время коренной серьезной перестройки, реновации, переделки и изменения облика этих жилых районов мы ожидать не можем. Но качество среды в этих жилых районах интегрально должно соответствовать качеству среды в историческом городе, - отметил Григорьев.

По словам председателя комитета, в рамках проекта будут предусмотрены принципиально новые работы по благоустройству, цивилизованная организация парковочных мест, а также мест для отдыха.

Как сообщили "РГ" в администрации Красногвардейского района, сейчас в формате онлайн проводятся опросы жителей и обсуждения возможного благоустройства. Граждане не витают в облаках, в основном их пожелания касаются вполне обыденных вещей: где проложить пешеходные дорожки, как расставить лавочки и урны, а также какими должны быть детские площадки.

Дискуссии, конечно, возникают, в первую очередь они касаются свободных площадей. Жильцы спорят, что там должно быть: одни выступают за дополнительные парковочные места, другие - за организацию на этих площадках кафе, третьи - за зеленые насаждения или детские площадки.

Средства на реализацию пожеланий жителей выделяются в рамках проекта "Твой бюджет".

Стоит отметить, что проект "Твой бюджет" реализуется по всему городу. Особенность "Пороховых" в том, что здесь не останавливаются на каких-то точках притяжения, задача в том, чтобы трансформировать саму дворовую ткань, добиться того, чтобы местным жителям было комфортно, например, гулять с детьми рядом с домом, а не ездить каждый день в центральные районы.

Вторая задача - чтобы у дворов появились какие-нибудь особенности.

Проблема в том, что, когда застройка осуществлялась массово, по всему городу строили одинаковые дома с одинаковыми же дворами. Конечно, в целом эти дворы выглядят нормально, там регулярно перекладывают асфальт и устанавливают детские площадки. Но эти площадки в основном тоже выглядят как близнецы. В Петербурге есть единичные примеры, когда муниципалитеты после настойчивых просьб активных жителей заказывали оригинальные площадки, например, в Московском районе есть "космические городки" или детские площадки в виде замков. Но это скорее исключение, чем правило.

Одна из причин, почему граждане остаются инертны, это сложность в оформлении документов. Не у каждого жителя многоэтажки хватит времени и желания, чтобы оформить проект, принести его в администрацию или муниципалитет, отстоять его важность.

В пилотном муниципалитете от жителей, желающих перемен, никаких документов оформлять не требуют, достаточно мнения в соцсетях.