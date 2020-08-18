Видеодомофоны помогут петербуржцам вызвать полицию и скорую

В Петербурге продолжается реализация проекта "Безопасный город", очередным этапом которого является установка в парадных жилых многоквартирных домов видеодомофонов нового поколения. Для жителей замена домофонов будет бесплатной, для города принесет выгоду, уверены в Смольном.

Пилотными для реализации нового проекта стали Московский и Невский районы, в каждом из которых только в течение первого года планировалось установить 74 и 200 новых устройств соответственно. При этом перечень адресов составлялся с учетом мнения районных администраций и общей ситуации в микрорайоне. Например, в первую очередь новыми устройствами оснащают двери парадных в домах, расположенных в непосредственной близости от метро.

Новая система позволяет жильцам через мобильное приложение контролировать, кого именно они впускают в свой дом.

- Детям очень нравится открывать дверь со смартфона, - делится жительница Невского района Марина Гусева, в доме которой недавно был установлен новый домофон.

Однако с его помощью можно решать и дополнительные задачи. Например, помимо передачи видео, устройства оснащены тревожной кнопкой SOS для связи с оперативными службами. Они также могут следить за состоянием входной двери, чтобы зимой не выходило тепло, служить в целях оповещения населения о ЧС и иных важных событиях и даже обеспечивать работу открытой бесплатной Wi-Fi-сети. А это, в свою очередь, позволит передавать данные с общедомовых приборов учета тепла и воды в городские системы сбора информации. Наконец, мошенники больше не смогут представляться работниками полиции или скорой, чтобы зайти в парадную - управление доступом в подъезд многоквартирного дома со смартфона или планшета отдельно будет доступно для сотрудников экстренных служб и специалистов ЖКХ.

Как рассказали эксперты, "умные домофоны" даже помогают искать преступников, так как хранят видеоархив в течение недели.

- Жители одного из домов смогли выяснить, почему их парадные остались без электричества. С помощью записей домофона удалось обнаружить, что ночью к электросети попытались подключиться сотрудники магазина, находящегося по соседству, - пояснили специалисты. - Лица виновников происшедшего были хорошо различимы, поскольку камеры благодаря инфракрасной подсветке снимают и в ночное время. На основании видеоматериалов было подано заявление в полицию.

Но вот уточнить у компании - оператора проекта, какие именно дома попали в адресный перечень на установку IP-домофонов, корреспонденту "РГ" не удалось, хотя проект реализуется уже третий год. Специалист техподдержки смог только порекомендовать обратиться в администрацию района или сразу в Смольный. Он также пояснил, что стоимость работ различается в зависимости от типа дома и количества жильцов многоквартирного дома, но заказать услугу самостоятельно они не могут. А небольшой обход адресов по списку, приложенному к техническому заданию государственного контракта, и опрос среди друзей и знакомых показал, что счастливыми обладателями видеодомофонов пока стали единицы. Несмотря на то что в списке указано 379 адресов и 1812 устройств, которые должны занять свое место до конца текущего года, а официальные данные городского правительства еще внушительнее: "Всего по городу к 2020 году будет установлено 8532 устройства".

Замена прежних домофонов, как уже было сказано, для жителей полностью бесплатна, плата за обслуживание тоже не меняется. А вот что касается новых ключей, информация противоречива: их будут предоставлять бесплатно или по количеству прописанных жильцов, или по два на квартиру. Стоимость дополнительного ключа в компании-операторе назвали в 150 рублей, а уточнить порядок выдачи опять-таки затруднились. И эта ситуация тоже неоднозначна. Например, жилой дом по адресу улица Коллонтай, 9, - бывшее общежитие. В квартире 12 комнат, в каждой не по одному человеку, соседи - чужие друг другу люди. Кому из них ключ полагается бесплатно?