Видеодомофоны помогут петербуржцам вызвать полицию и скорую

Новости

Четвертый сезон "Очень странных дел" не станет для сериала финальным 11:50
На Дону военные развернули пункт пропуска беженцев по сирийскому опыту 11:42
Вышел первый трейлер американского ремейка "Утопии" 11:29
Родители предложили ввести в школах курс медицинской грамотности 11:24
Власти Москвы не планируют вновь закрывать производства из-за COVID-19 11:14
В Псково-Печерском монастыре отменили крестный ход из-за COVID-19 10:58
У Минского тракторного завода прошли задержания 10:50
В Москве суточный темп прироста новых случаев коронавируса вдвое меньше, чем 2 месяца назад 10:42
Власти Кубани определились с проведением линеек 1 сентября 10:39
Китайское издание назвало Россию лидером в сфере гиперзвука 10:39
Ракетный комплекс "Гермес" покажут на "Армии-2020" 10:34
В Японии ожидают третью и четвертую волны коронавируса 10:32
Финляндия введет ограничения на пересечение границы из-за COVID-19 10:27
Курганская полиция задержала москвичей за кражу ноутбуков 10:15
Шантажисты вымогали у жителя Подмосковья 600 тысяч рублей 10:13
"Яндекс" объединил городские сервисы для заказа еды и поездок 10:11
Около 170 человек пострадали из-за землетрясения на Филиппинах 10:10
Воздух в Москве прогреется до +24 10:05
Более 3 тысяч школьников обучались профессиям будущего в колледжах Москвы 10:01
Спецназовцы и сотрудники Росгвардии сдали в Москве донорскую кровь 10:00
В каких парках Москвы можно поиграть на музыкальных инструментах 09:53
Почти на 40% вырос объем несырьевого экспорта Москвы в первом полугодии 09:50
Еще 1242 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:32
Пациенты московских поликлиник, вставших на ремонт, посетили врачей по новым адресам более 360 тысяч раз 09:28
Бирюков: Новый пожарно-спасательный отряд приступил к дежурству в ТиНАО 09:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
19.08.2020 11:20

Виртуальный консьерж

Видеодомофоны помогут петербуржцам вызвать полицию и скорую
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 183(8237)
В Петербурге продолжается реализация проекта "Безопасный город", очередным этапом которого является установка в парадных жилых многоквартирных домов видеодомофонов нового поколения. Для жителей замена домофонов будет бесплатной, для города принесет выгоду, уверены в Смольном.
Новая система позволяет жильцам через мобильное приложение контролировать, кого именно они впускают в свой дом. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Новая система позволяет жильцам через мобильное приложение контролировать, кого именно они впускают в свой дом. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Новая система позволяет жильцам через мобильное приложение контролировать, кого именно они впускают в свой дом. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Пилотными для реализации нового проекта стали Московский и Невский районы, в каждом из которых только в течение первого года планировалось установить 74 и 200 новых устройств соответственно. При этом перечень адресов составлялся с учетом мнения районных администраций и общей ситуации в микрорайоне. Например, в первую очередь новыми устройствами оснащают двери парадных в домах, расположенных в непосредственной близости от метро.

В Петербурге спальные районы благоустроят по заявкам жильцов

Новая система позволяет жильцам через мобильное приложение контролировать, кого именно они впускают в свой дом.

- Детям очень нравится открывать дверь со смартфона, - делится жительница Невского района Марина Гусева, в доме которой недавно был установлен новый домофон.

Однако с его помощью можно решать и дополнительные задачи. Например, помимо передачи видео, устройства оснащены тревожной кнопкой SOS для связи с оперативными службами. Они также могут следить за состоянием входной двери, чтобы зимой не выходило тепло, служить в целях оповещения населения о ЧС и иных важных событиях и даже обеспечивать работу открытой бесплатной Wi-Fi-сети. А это, в свою очередь, позволит передавать данные с общедомовых приборов учета тепла и воды в городские системы сбора информации. Наконец, мошенники больше не смогут представляться работниками полиции или скорой, чтобы зайти в парадную - управление доступом в подъезд многоквартирного дома со смартфона или планшета отдельно будет доступно для сотрудников экстренных служб и специалистов ЖКХ.

Как рассказали эксперты, "умные домофоны" даже помогают искать преступников, так как хранят видеоархив в течение недели.

Фото: Александр Корольков
Стало известно, что россияне покупают на льготную ипотеку

- Жители одного из домов смогли выяснить, почему их парадные остались без электричества. С помощью записей домофона удалось обнаружить, что ночью к электросети попытались подключиться сотрудники магазина, находящегося по соседству, - пояснили специалисты. - Лица виновников происшедшего были хорошо различимы, поскольку камеры благодаря инфракрасной подсветке снимают и в ночное время. На основании видеоматериалов было подано заявление в полицию.

Но вот уточнить у компании - оператора проекта, какие именно дома попали в адресный перечень на установку IP-домофонов, корреспонденту "РГ" не удалось, хотя проект реализуется уже третий год. Специалист техподдержки смог только порекомендовать обратиться в администрацию района или сразу в Смольный. Он также пояснил, что стоимость работ различается в зависимости от типа дома и количества жильцов многоквартирного дома, но заказать услугу самостоятельно они не могут. А небольшой обход адресов по списку, приложенному к техническому заданию государственного контракта, и опрос среди друзей и знакомых показал, что счастливыми обладателями видеодомофонов пока стали единицы. Несмотря на то что в списке указано 379 адресов и 1812 устройств, которые должны занять свое место до конца текущего года, а официальные данные городского правительства еще внушительнее: "Всего по городу к 2020 году будет установлено 8532 устройства".

Замена прежних домофонов, как уже было сказано, для жителей полностью бесплатна, плата за обслуживание тоже не меняется. А вот что касается новых ключей, информация противоречива: их будут предоставлять бесплатно или по количеству прописанных жильцов, или по два на квартиру. Стоимость дополнительного ключа в компании-операторе назвали в 150 рублей, а уточнить порядок выдачи опять-таки затруднились. И эта ситуация тоже неоднозначна. Например, жилой дом по адресу улица Коллонтай, 9, - бывшее общежитие. В квартире 12 комнат, в каждой не по одному человеку, соседи - чужие друг другу люди. Кому из них ключ полагается бесплатно?

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

СК возбудил дело после гибели российского генерала в Сирии
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 22 миллиона человек
Сегодня вузы начинают зачислять абитуриентов на бюджетные отделения
В Мали произошла смена власти
Трамп отложил торговые переговоры с Китаем