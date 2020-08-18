Шестнадцатилетний житель поселка Искателей из Ненецкого автономного округа Данил Морозкин отправился вместе с отцом на отдых в Сочи. Так регион наградил подростка за спасение тонущего мальчика.

В этом году Данил окончил девятый класс. Июль выдался на редкость теплым, и вместе с другом он пошел купаться на Голубые озера. В воде подростки обо что-то споткнулись: оказалось, ребенок! Данил не раздумывая нырнул, вынес мальчика на берег и позвал взрослых на помощь. Девятилетний школьник уже не подавал признаков жизни, но его смогли спасти.

О том, что у мальчишки все хорошо, подросток узнал от его благодарных родных.

- Никаких эмоций в тот момент у меня не было, я просто вытащил ребенка из воды, вот и все, - рассказывает юный спасатель. - Но потом стало приятно от осознания того, что это сделал я. Меня ведь тоже когда-то спасли - в семь лет купался в реке, попал в яму и стал тонуть. Это заметил мужчина, отдыхавший неподалеку, и вытащил меня.

Произошедшее может в корне изменить планы Данила на жизнь. Раньше он хотел стать автомехаником или поваром, а теперь задумался о профессии спасателя. Но поскольку поступать в соответствующее учебное заведение ему еще рано, Данил пока пошел в техникум.

Как многие северяне, он мечтал вдоволь накупаться в теплом море. Авиакомпания подарила им с отцом перелет, а одна из компаний, работающих в НАО, оплатила проживание в отеле. Смелого подростка также наградили почетной грамотой главы региона и ноутбуком.