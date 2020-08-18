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18.08.2020 16:55

Василиса прошла испытания

Новый сорт тыквы появился в Астрахани
Текст: Марина Бровкина
Российская газета - Экономика Юга России № 182(8236)
Селекционеры Астраханской области вывели новые сорта бахчевых, которые будут интересны переработчикам.

Тыква сорта "василиса" созревает всего за пару месяцев. Как говорят селекционеры, это необыкновенно короткий срок. Как правило, тыкву собирают осенью - в сентябре, а то и в октябре. А "василиса" поспевает уже в июле.

Директор селекционно-семеноводческого предприятия Артем Соколов рассказал, что своим сладковатым вкусом тыква по имени Василиса похожа на морковь. Именно этого и добивался потомственный селекционер. Ученый уверен, что таким продуктом заинтересуются переработчики.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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В других широтах, например, в Подмосковье, тыква не успеет созреть за 60 дней. Для этого понадобится примерно 80. В Астраханской области быстрому созреванию способствует даже не столько высокая летняя температура, сколько длинный световой день.

Новый сорт значительно отличается от других массой и размерами. "Василиса" весит в среднем 600 граммов, а максимальный вес - два килограмма. Зато с одного куста селекционеры собирают не две-три тыквы, а штук десять. Значит, с гектара урожай может достичь тридцати тонн.

Этот сорт бахчевых прошел государственные сортоиспытания. Уже в следующем году "василиса" будет высажена на землях агропромышленных комплексов.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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