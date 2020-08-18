Тыква сорта "василиса" созревает всего за пару месяцев. Как говорят селекционеры, это необыкновенно короткий срок. Как правило, тыкву собирают осенью - в сентябре, а то и в октябре. А "василиса" поспевает уже в июле.
Директор селекционно-семеноводческого предприятия Артем Соколов рассказал, что своим сладковатым вкусом тыква по имени Василиса похожа на морковь. Именно этого и добивался потомственный селекционер. Ученый уверен, что таким продуктом заинтересуются переработчики.
В других широтах, например, в Подмосковье, тыква не успеет созреть за 60 дней. Для этого понадобится примерно 80. В Астраханской области быстрому созреванию способствует даже не столько высокая летняя температура, сколько длинный световой день.
Новый сорт значительно отличается от других массой и размерами. "Василиса" весит в среднем 600 граммов, а максимальный вес - два килограмма. Зато с одного куста селекционеры собирают не две-три тыквы, а штук десять. Значит, с гектара урожай может достичь тридцати тонн.
Этот сорт бахчевых прошел государственные сортоиспытания. Уже в следующем году "василиса" будет высажена на землях агропромышленных комплексов.