ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Ростовской области

Двое жителей Ростова-на-Дону, создавшие за городом лабораторию по производству синтетического наркотика мефедрон, задержаны правоохранительными органами. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по области.

У ростовчан изъяли свыше 31 килограмма наркотика, что считается особо крупным размером, максимальное наказание за это преступление - пожизненное лишение свободы.

Запретную лабораторию нарушители организовали недалеко от поселка Сандата Сальского района, их задержали непосредственно во время изготовления препарата. Возбуждено уголовное дело.