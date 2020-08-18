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18.08.2020 11:55
Рубрика: Происшествия

ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Ростовской области

Текст: Наталья Коротченко

Двое жителей Ростова-на-Дону, создавшие за городом лабораторию по производству синтетического наркотика мефедрон, задержаны правоохранительными органами. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по области.

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У ростовчан изъяли свыше 31 килограмма наркотика, что считается особо крупным размером, максимальное наказание за это преступление - пожизненное лишение свободы.

Запретную лабораторию нарушители организовали недалеко от поселка Сандата Сальского района, их задержали непосредственно во время изготовления препарата. Возбуждено уголовное дело.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Борьба с наркотиками

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